Trockner brennt in Fallersleben – mehrere Verletzte

Fallersleben. Durch einen technischen Defekt ist in Fallersleben ein Wäschetrockner im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Viehtrift in Brand geraten.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurden bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses am Montagabend mehrere Personen verletzt.

Durch die starke Rauchentwicklung in den Haus an der Viehtrift in Fallersleben hätten sich mehrere Personen, darunter drei Kinder, Rauchgasvergiftungen zugezogen. Die Ortsfeuerwehr wurde um 20.38 Uhr alarmiert. Sofort seien zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude vorgedrungen. „Zu diesem Zeitpunkt hatten sich einige Bewohner bereits selbst in Sicherheit gebracht. Weitere Personen wurden über den Treppenraum gerettet. Ein dritter Trupp übernahm die Brandbekämpfung im Keller“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

red