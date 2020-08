Wolfsburg. Die Leichtathletikabteilung des VfL Wolfsburg bietet die Ferienaktion dank finanzieller Unterstützung der Werker-Stiftung an.

VfL Wolfsburg: Training und Wettkämpfe in den Sommerferien

Nachdem das Coronavirus allen einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht habe, wecke der Sommerurlaub 2020 zu Hause Bedürfnisse, die auch für Sportvereine neu, aber unter Beachtung der Corona-bedingten Maßnahmen zu ermöglichen seien, wie die VfL-Leichtathleten mitteilen. Aufgrund dieser besonderen Umstände hat sich ein kleiner Arbeitskreis um Marco Quarata, Leiter der Leichtathletikabteilung, getroffen und eine Angebotserweiterung konzipiert.

Die Werker-Stiftung unterstützt den VfL Wolfsburg

Da der Trainingsbetrieb für die Jüngsten in der Ferienzeit normalerweise ruhe, sei dessen Aufrechterhaltung und Anreicherung mit erhöhten Kosten verbunden. Zur Abdeckung des gesamten Aufwands dieser Förderungsmaßnahme haben die VfL-Leichtathleten die Werker-Stiftung für eine besonderen Unterstützung gewinnen können.

Um auch das Feriengefühl aufkommen zu lassen, soll das entwickelte Programm mit kleinen Überraschungen oder auch Wettkämpfen angereichert werden, bei denen zum Beispiel die Erstplatzierten Preise gewinnen können, die für leuchtende Kinderaugen sorgen.

Spaß, Spiel und sportlicher Erfolg

Dazu sei ein Plan erstellt worden, der auf der Website des VfL Wolfsburg eingesehen werden kann. Die Wettkämpfe, bei denen Spaß, Spiel und sportlicher Erfolg verbunden werden sollen, befänden sich in der Detailplanung und würden zeitnah kommuniziert. „Wenn die Auflagen der Stadt es ermöglichen und das Hygienekonzept genehmigt wird, wollen wir diese Wettkämpfe nicht nur den Kindern des VFL anbieten, sondern auch unseren verbundenen Vereinen in der Region. Es ist immer wieder toll zu erfahren, welch Unterstützung unser Verein durch die Aktiven des Förderkreises und der Werker-Stiftung erfährt“, sagt Quarata. „Dafür sind wir sehr dankbar. Ein Blick auf die Website des VfL lohnt also, um zu erfahren, wann die Kinder trainieren können und die Wettkämpfe stattfinden.“

red