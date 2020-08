Wolfsburgs Chöre dürfen drinnen proben – aber nur mit viel Platz

Das gnadenlos gute Wetter hat auch seine positiven Seiten. Und wenn dann noch ein solch einmaliges Open-air-Ambiente hinzukommt… Der Frauenchor Hoffmann von Fallersleben darf endlich wieder proben. Und bevorzugt wie auch andere Chöre in unserer Stadt nach den monatelangen Corona-Beschränkungen erst einmal die Freiluft-Kulisse – im Hof des Fallersleber Schlosses. Obwohl neuerdings auch wieder in geschlossenen Räumen geübt werden darf.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Monatelang musste auf Chorproben verzichtet werden

„Hoffentlich ist am Donnerstag immer trockenes, schönes Wetter“, wünscht sich die Vize-Vorsitzende des Frauenchors Hoffmann von Fallersleben, Christina Staudinger. „Solange am Donnerstag trockenes Wetter herrscht, wie die letzten Wochen, haben wir einen guten Platz gefunden, nämlich den Hof des Fallersleber Schlosses.“ Sie freut sich: „Seit fünf Wochen trifft sich der Frauenchor wieder zum Singen. Endlich! Monatelang mussten wir ­– wie viele andere – verzichten.“

Die Vorstandsfrau berichtet, was für Hygieneregeln es einzuhalten gilt: „Wir halten Abstand, jede Sängerin bringt ihren eigenen Stuhl mit, der mit 1,5 Meter Abstand auf vorher gekennzeichneter Stelle stehen muss. Wir proben wie vorgeschrieben auch nur eine Stunde.“ Sie bedauert aber schon jetzt: „Wenn es schlechtes Wetter gibt und es abends dämmrig wird, haben wir leider keine Möglichkeit mehr zum Singen, da unser vor Corona üblicher Probenraum zu klein ist.“

Chorsprecher war schon mit dem Zollstock unterwegs

Vor dem Problem steht beispielsweise auch der Männerchor Fallersleben-Sülfeld-Ehmen. „Wir bräuchten einen großen Probenraum. Die Decken sollen mindestens 3,5 Meter hoch sein“, erklärt Chorsprecher Peter

Der Marititme Chor Wolfsburg hat schon Anfang Juli mit Außenauftritten begonnen. Er startete eine Sommertournee durch die Wolfsburger Senioreneinrichtungen, Auftakt war in der Seniorenresidenz Hasselbachtal. Foto: Anja Weber / rs24 (Archiv)

Duschnig aus Sülfeld. Die dortige Markus-Kirche scheide schon einmal aus: „Sie hat nur eine Tür und eine kleine Luke. Da kann man nicht ordentlich lüften.“ Die Aula der Grundschule sei zu klein, die Mehrzweckhalle komplett belegt. Daher hat er Kontakt zur St.-Ludgeri-Gemeinde in Ehmen aufgenommen und hofft.

Auch die Eulenschule und die Aula des Schulzentrums Fallersleben kämen in Frage, sagt Duschnig. „Ich habe in der Eulenschule schon mit dem Zollstock ausgemessen und Kontakt zur Stadt.“ Weil die 33 Aktiven des Männerchors wegen des durchweg hohen Alters zur Risikogruppe gehören, treffen sich die Männer seit Anfang Juli lediglich jeden Dienstag zum Sängerstammtisch im Hoffmannhaus-Hof, „um den Kontakt zu halten“.

Der jüngere Pop- und Gospelchor Klangfarben des MGV Sülfeld hat dagegen am 1. Juli wieder mit den Proben begonnen – alle zwei Wochen wird auf dem Sülfelder Pfarrhof gesungen, berichtet Duschnig.

In einer vergleichsweise komfortablen Situation ist der Shantychor Drömlingsänger Vorsfelde. Wie dessen Vorsitzender Harry Schmidt erzählt, probt der 40 Sänger starke Chor bei schönem Wetter derzeit draußen vor dem Awo-Heim am Drömlingstadion. „Wir mussten wetterbedingt auch schon einmal rein. Aber wir haben einen großen Probenraum, und dort ist eine gute Durchlüftung möglich.“

Viele Vorsfelder Shantysänger sind über 80 – und wollen

Der Chef der Drömlingsänger freut sich: „Wir haben viele Sänger, die schon über 80 sind – aber die wollen. Der Übungsabend ist immer gut besucht.“ Und in den nächsten Tagen stehen auch Auftritte an, wie am Donnerstag am St.-Elisabeth-Heim.

Schon sehr früh mit Außenauftritten gestartet ist der Maritime Chor Wolfsburg, der bereits Anfang Juli seine Sommertournee durch Wolfsburger Senioreneinrichtungen startete.

Hygienekonzept des Wolfsburger Chorverbands fordert exakte Sitzpositionen

Auf seiner Homepage hat der Wolfsburger Chorverband sein Hygienekonzept mit Stand 14. Juli veröffentlicht. Es basiert schwerpunktmäßig auf einer Risikoeinschätzung des Universitätsklinikums Freiburg und der Hochschule für Musik Freiburg. Es enthält neben den üblichen Hygiene- und Abstandsregeln unter anderem folgende Vorgaben:

• In jeder Probe/Zusammenkunft werden die Teilnehmenden, die Sitzpositionen aller Anwesenden sowie Datum und Uhrzeit protokolliert, um gegebenenfalls spätere Infektionsketten nachverfolgen zu können.

• Die Raumhöhe sollte mindestens 3,5 Meter betragen. Nach spätestens 45 Minuten sollte für 5 bis 10 Minuten eine intensive Stoß- oder Querlüftung erfolgen. Ideal ist eine durchgehende Belüftung.

• Pro Person sind 10 Quadratmeter Platz vorzuhalten.

• Bei Einsatz einer Klimaanlage muss vorher mit dem Hersteller deren Funktion im Hinblick auf eine Aerosol-Anreicherung oder -verminderung geklärt werden.

Lesen Sie auch:

Maritimer Chor Wolfsburg tritt vor Pflegeeinrichtungen auf vom 30.6.2020

Hier lesen Sie mehr zum Thema Corona:

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick