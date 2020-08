Diebe stehlen in Wolfsburg Räder – 11.000 Euro Schaden

Einen Schaden von rund 11.000 Euro haben Unbekannte angerichtet, indem sie die Bereifung nebst Felgen von drei Fahrzeugen abmontiert und entwendet haben. Die Taten haben sich laut Mitteilung der Polizei zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.27 Uhr, ereignet.

Betroffen waren drei hochmotorisierte Fahrzeuge des Typs VW Golf

Ein Fahrzeug stand in einer Parkbucht in der Breslauer Straße, zwei weitere in der Tiefgarage der Straße Hellwinkelterrassen. In allen drei Fällen montierten die Täter die Felgen ab und ließen die Fahrzeuge auf Pflastersteinen zurück. Einen Tatzusammenhang könne die Polizei derzeit nicht ausschließen. Hinweise zu den Tätern oder den Diebstählen nimmt die Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 entgegen.

red