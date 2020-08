Regenbogenfahrt der Kinderkrebsstiftung: Halt in Wolfsburg

Die 28. Auflage der Regenbogenfahrt der Deutschen Kinderkrebsstiftung findet in diesem Jahr als Sternfahrt statt, sodass die rund 40 Regenbogenfahrer in Kleingruppen 50 Kinderkrebs-Zentren deutschlandweit innerhalb einer Woche besuchen können. Das teilt das Klinikum Wolfsburg mit.

Im Gepäck haben sie für die kleinen Patienten ein Päckchen

Alle Teilnehmer der Regenbogenfahrt waren im Kindes- oder Jugendalter selbst an Krebs erkrankt und möchten mit ihrer jährlichen Fahrradtour und ihrem Besuch den kleinen krebskranken Patienten und deren Angehörigen Mut, Hoffnung und Freude bereiten. Im Gepäck haben sie für die kleinen Patienten zudem ein Päckchen, das aus Regenbogenarmbändern, Mut-Perlen, einem Gruppenfoto, einer Mut-Kerze, einem USB-Stick mit Fotos und einer Video-Botschaft besteht.

„So wie wir, könnt auch ihr es schaffen“

Außerdem werden alle gefahrenen Kilometer in dieser Woche gezählt und zum Abschluss addiert, um mit dem Ergebnis zu zeigen: „So wie wir könnt auch ihr es schaffen“, so Sören Thormeyer. Die Corona-Pandemie habe in diesem Jahr zwar ein besonderes Konzept erfordert, es sei ihnen jedoch wichtig gewesen, die Regenbogenfahrt dennoch stattfinden lassen zu können – und es passe zu ihrem Motto: „Eins werden wir nie tun – und das ist aufgeben“, sagt Thormeyer, der die diesjährige Regenbogenfahrt unter den besonderen Umständen, mit Hilfe des Heidi-Fördervereins Wolfsburg organisiert.

„Es ist uns eine große Ehre, die Regenbogenfahrer in Wolfsburg empfangen zu dürfen“

Die sonst einwöchige Fahrradtour ist dieses Jahr in Form von Tagestouren organisiert und führte am

18. August drei Regenbogenfahrer stellvertretend für alle Regenbogenfahrer in die Kinderklinik des Klinikums Wolfsburg. „Wir sind sehr stolz und es ist uns eine große Ehre, die Regenbogenfahrer wieder bei uns in Wolfsburg empfangen zu dürfen“, begrüßte Professorin Dr. Jacqueline Bauer, Chefärztin der Kinderklinik, mit Applaus die Regenbogenfahrer bei ihrer Ankunft.

„Wir schaffen das!“

Bauer bedankte sich im Namen der Kinderklinik und des gesamten Klinikums bei allen Teilnehmern, die mit ihrer Regenbogenfahrt zeigten, dass auch nach einer Krebserkrankung eine sportliche Höchstleistung möglich sei.

Dr. Sally Mukodzi, Oberarzt der Kinderklinik und Kinderonkologie, sagt: „Ihr seid das beste Beispiel dafür, dass auch wir es schaffen können, das Ziel zu erreichen, egal wie lang der Weg oder wie hoch der Mount Everest auch ist – wir schaffen das!“

red