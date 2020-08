Die große Urlaubsliebe 2020: Wie waren eure Wohnmobil-Ferien?

Es gibt ja immer so typische Themen, die man im Freundeskreis bespricht: Corona (leider) immer noch, Wetter (besonders letzte Woche wegen der Hitze), Politik, Beruf (Dauerbrenner) – und Urlaub. Und da lautete die erste Frage in diesem Jahr: Hotel, Ferienhaus oder Wohnmobil? Und tatsächlich war das „Womo“ ganz oben auf der Hitliste! Insofern liebe Womo-Urlauber, eine Bitte an euch: Habt ihr coole Fotos? Oder tolle Geschichten zu erzählen? Oder Tipps, wo es besonders schön war oder auch, wo ihr enttäuscht wart? Wart Ihr Womo-Einsteiger oder schon erfahren? Und was ist mit Kindern zu bedenken? Die Wolfsburger Nachrichten würden gern eine Serie starten mit Erfahrungsberichten aus dem Womo-Urlaub 2020! Wer nicht so gern selbst schreibt: Ihr könnt es uns auch telefonisch mitteilen.

klr