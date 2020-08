WVG ändert ab 13. September abends und sonntags Busliniennetz

Die WVG dünnt den Fahrplan in den Randzeiten aus.

Ab Sonntag, 13. September, wird es in Wolfsburg ein neues Abend- und Sonntagsliniennetz geben. Die grundsätzliche Veränderung: Im Tagliniennetz bleiben die Fahrten wie bisher, im Abend- und Sonntagsliniennetz greifen die Veränderungen, schreibt die WVG.

Montag bis Samstag bis 20 Uhr bleibt fast alles wie gewohnt. Wochentags ab 20 Uhr und sonntags ganztägig werden zukünftig die Linien 221 bis 227 verkehren. Die Linienverläufe orientieren sich an den regulären Linienwegen. An einigen Stellen werden sie zusammengelegt, wodurch Haltestellen in diesem Zeitraum nicht mehr angefahren werden.

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) wird den wesentlichen Umstiegspunkt darstellen. In den Randzeiten entfallen Fahrten. Die neuen Linienverläufe sind im Abend-/Sonntagsliniennetzplan zu finden. In den Flyern unterscheiden sich die neuen Linien auch optisch von den bekannten Linien durch dunklere Farben und die Symbole Sonne und Mond.

Klinikum wird im 30-Minuten-Takt bedient, Velstove nur noch im Zwei-Stunden-Takt

Die Linie 230 ist von der Umstellung nicht betroffen – hier bleiben Zeiten und Haltestellen erhalten. Das Klinikum wird zukünftig nicht mehr im 60- sondern im 30-Minuten-Takt bedient.

Die anstehenden Veränderungen einmal am Beispiel der Linie 201 zwischen Wendschott und Detmerode aufgezeigt: Sie verkehrt Montag bis Samstag bis 20 Uhr zu den bekannten Zeiten. Ab 20 Uhr wird die Linie 201 zur Linie 221 und die Linie 202 entfällt. Auf dem Laagberg werden neu die Haltestellen Breslauer Straße und Sachsenring anstatt die Haltestellen Schlesierweg und Samlandweg angefahren. Die Haltestellen Breslauer Straße und Sachsenring werden zukünftig von der Linie 222 bedient.

Haltestellen in Detmerode entfallen

In Detmerode entfallen die Haltestellen Theodor-Heuss-Straße, Friedrich-Naumann-Straße und Mörser Winkel. Neu bedient werden mit der Linie 221 die Haltestellen Detmeroder Markt, Goerdelerstraße, Bonhoeffer Straße und Endhaltestelle Detmerode. Velstove wird durch die Linie 221 nur noch im 2-Stunden-Takt angefahren. Zudem wird der Anrufbus freitags und samstags ausgeweitet und verkehrt ab 20 Uhr.

