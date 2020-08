VW-Mitarbeiter aufgepasst: Wichtige Frist endet schon am Montag

Nach dem Tarifabschluss 2018 erhalten VW-Beschäftigte eine tarifliche Zusatzvergütung: einmal im Jahr 27,5 Prozent eines durchschnittlichen Monatsverdienstes. Das Geld wird mit dem Augustgehalt überwiesen. Für die Entgeltstufe 8 macht das beispielsweise brutto gut 1000 Euro zusätzlich. Für besonders belastete Beschäftigtengruppen hat die Arbeitnehmerseite außerdem ein Wahlrecht durchgesetzt: Das Geld kann in sechs bezahlte freie Tagen gewandelt werden. Zu diesen Gruppen zählen alle Mitarbeiter, die in Schicht arbeiten, oder sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, oder Kinder bis zu zwölf Jahren haben. Im Jahr 2018 haben 31.400 Beschäftigte freie Tage statt Geld gewählt. Im Jahr 2019 waren es schon 33.600. „Der Antrag muss aber am 31. August im HR-Beratungscenter vorliegen. Wer die sechs freien Tage haben will, muss sich also beeilen“, sagt der für das Personalwesen zuständige Betriebsratskoordinator Sebastiano Addamo.