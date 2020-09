Arteen: Publikum kann Favoriten wählen

74 Einreichungen: In diesem Jahr haben so viele Kinder und Jugendliche beim Arteen mitgemacht wie noch nie. Trotz, oder vielleicht auch wegen der Corona-Krise, ließ Wolfsburgs künstlerischer Nachwuchs seiner Kreativität zum Thema „NRG“ freien Lauf. Organisator und Künstler Markus Georg von der Lokalen Liaison ist jedenfalls begeistert. „So viele Teilnehmer, und das, obwohl dieses Mal nur Online-Einreichungen möglich waren: Das hat sich bewährt.“

Statt wie sonst an einem bestimmten Tag ihre Werke abzugeben, musste jede und jeder sein Werk abfotografieren, ein paar Sätze dazu schreiben und diese Dokumentation per E-Mail an das Arteen-Team um Markus Georg schicken. „Mehr Arbeit, als das Kunstwerk einfach bei uns abzugeben, wie sonst“, so Georg. Das Corona-bedingte Konzept habe aber gefruchtet, so sei es ihm rückgemeldet worden. „Für die Jüngeren ist das der einfachere Weg, als in den Kunstverein zu fahren“, sagt Georg.

23 der 75 Einreichungen sind im Raum für Freunde zu sehen

Die Ausstellung mit 23 der 75 Einreichungen wurde vergangene Woche eröffnet; so viele Künstlerinnen und Künstler kamen der Einladung nach, ihre Werke im Raum für Freunde zu präsentieren. 15 der 75 wurden zudem von einer Kinder- und Jugendjury in die engere Auswahl für das Siegertreppchen genommen. Bei der Preisverleihung am 20. September werden die Gewinner der drei Altersgruppen gekürt. Auch der Publikumspreis wird dann vergeben: Bis dahin kann jeder Besucher für seinen Favoriten abstimmen.

Zu sehen sind in der Ausstellung viele Zeichnungen, auch skulpturale Arbeiten und Illustrationen. „Erstaunlicherweise haben sich nur wenige digitaler Medien bedient“, sagt Georg. Womöglich liege das am Kunstunterricht in der Schule, der noch sehr auf traditionellen Darstellungsformen basiere. „Ich kann mir vorstellen, beim nächsten Arteen eine eigene Kategorie für digitale Kunst einzurichten – um den Umgang mit den neuen Medien auf künstlerische Weise etwas zu forcieren“, so Georg.

Teilnehmer gehen unterschiedlich mit dem Thema um

Das Thema „NRG“ sei von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz unterschiedlich aufgegriffen worden. „Einige haben regenerative Energien in den Fokus genommen, andere haben sich mit der Energie beschäftigt, die jeder einzelne von uns im Alltag aufbringen muss.“ Als besonders gesellschaftskritisch oder politisch seien ihm die Einreichungen aber nicht aufgefallen – „jedenfalls nicht in dem Maße, in dem die Fridays-for-Future-Demonstrationen angelegt sind“, so Georg. Stattdessen hätten die Kinder und Jugendlichen viel Wert auf Ästhetik gesetzt. „Ihnen ist wichtig, dass ihre Werke schön gemacht sind, dass das Handwerkliche stimmt“, sagt Georg.

Dem Gewinner winken neben einem Pokal Gutscheine, etwa für den Kunstbedarf Boesner. „Ohne Fördergelder wäre der Arteen nicht machbar“, sagt Markus Georg über den Kunstpreis für Nachwuchs-Künstler. In diesem Jahr förderte neben dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur auch die Wolfsburger Bürgerstiftung den Arteen.

Zu sehen ist die Arteen-Ausstellung im Raum für Freunde im Kunstverein im Schloss Wolfsburg zu dessen Öffnungszeiten. Die Besucher können bis zum 20. September für den Publikumspreis abstimmen. Parallel zur Verleihung gibt es in diesem Jahr erstmals einen Katalog zum Wettbewerb.