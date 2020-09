Jubiläumstrikot des VfL: Verkauf startet in Wolfsburg

Gegen 19 Uhr am Mittwochabend, so die offizielle Überlieferung, war der Grundstein der grün-weißen Klubgeschichte gelegt: In einer Baracke an der Reislinger Straße wurde am 12. September 1945 der VfL Wolfsburg gegründet. Dass die Wölfe am vergangenen Pokal-Samstag die Reife von genau 75 Jahren erreichten, ist zumindest für Besucher der Wolfsburger City-Galerie ab sofort kaum zu übersehen. Pünktlich zur Öffnung am Samstagmorgen hing im Lichthof des Einkaufszentrums eine überdimensionale Fotocollage von der Decke, beidseitig geschmückt mit 16 historischen und aktuellen Bildern, wie der VfL Wolfsburg mitteilt.

Fotos erinnern an Triumphe der Fußballerinnen und Fußballer und etlicher Athleten

Die im Großformat 150 x 200 Zentimeter auf Hartschaumtafeln gedruckten Motive stehen symbolisch für alle Erfolge der VfL-Vereinshistorie und zeigen nicht nur die Triumphe der Fußballerinnen und Fußballer, sondern auch etlicher Athleten des Gesamtvereins wie Hildegard Falck, Klaus Glahn oder Deniz Almas. Auch in den Gängen der City-Galerie sowie in der VfL-Fan-Welt, wo seit einigen Tagen T-Shirts, Pins und Schals aus der Jubiläumskollektion über den Ladentisch gehen, weisen Plakate und Texte prominent auf den Vereinsgeburtstag hin.

Seit 14. September ist das Trikot in der VfL-Fan-Welt und der VfL-Fußball-Welt zu haben

Feierlich enthüllt ist seit der digitalen Saisoneröffnung auf Wölfe TV auch das eigens für das Wiegenfest gestaltete Jubiläumstrikot. Produziert wurde das sattgrüne Jersey mit dem Jubiläumswappen „75 Jahre VfL Wolfsburg“, das VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer und e.-V.-Geschäftsführer Stephan Ehlers gemeinsam präsentierten, in limitierter Stückzahl. Seit dem Anpfiff des Pokalspiels gegen Union Fürstenwalde haben alle VfL-Fans die Chance, sich im Wölfeshop ein Exemplar zu bestellen. Seit Montag ist das Trikot auch in der VfL-Fan-Welt und in der VfL-Fußball-Welt zu haben. Jeweils 10 Euro von jedem verkauften Trikot (75 Euro) fließen in die Nachwuchsförderung aller Sportarten des Gesamtvereins.

red