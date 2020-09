Stadt-Lesen: Wolfsburger Wortartisten sind gefordert

Aufgrund von Covid-19 ist die physische Anwesenheit des gemütlichen Lesewohnzimmers am Hugo-Bork-Platz vom 22. bis zum 25. Oktober noch nicht sicher, in jedem Fall aber findet Stadt-Lesen statt – erstmals in Form eines Schreibwettbewerbs zu „Flucht und Migration: Grenzen überwinden“ in Kooperation mit Volkswagen.

Grenzen überwinden

Grenzen überwinden, menschliche Solidarität erleben, offen sein für jeden einzelnen – das war, ist und wird Stadt-Lesen immer sein, so das Team. Es ermuntert Wolfsburger Wortartisten, Schreibpoetinnen und alle, die es werden wollen, bis 4. Oktober einen maximal dreiseitigen Text auf Deutsch zu erdenken und unter schreibwettbewerb@stadtlesen.com einzureichen. Hauptgewinn: ein Online-Studium zum Schriftsteller. Die drei Städtesieger erhalten einen 100-Euro-Büchergutschein.

„Lesen bringt keine Welt in den Kopf. Lesen ist eine Welt im Kopf“, so der Leitspruch von Stadt-Lesen- Erdenker Sebastian Mettler. Weitere Infos unter www.stadtlesen.com/schreibwettbewerb/

red