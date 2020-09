Die Polizei kontrollierte in der Schillerstraße einen E-Scooter-Fahrer. (Symbolfoto)

Betrunkener ist in Wolfsburg auf einem E-Scooter unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Sonntagmorgen in der Schillerstraße einen E-Scooter-Fahrer. Die Polizisten hatten beobachtet, wie der Mann mit dem E-Scooter schwankte und nur knapp einen Sturz verhindern konnte. Daher hielten sie den 21-Jährigen an.

Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,76 Promille

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,76 Promille. Anschließend wurde dem Wolfsburger eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun laut Mitteilung der Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

red