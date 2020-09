Ausgestattet mit Freischneider, Handsense, Harken und Gummistiefeln zog die kleine Gruppe los und mähte das Gewässer in Handarbeit aus.

Naturschutz im Drömling: So fühlen sich Laubfrösche wohl

Bei einer gemeinsamen Aktion haben die Ökologische Nabu-Station Aller/Oker (Önsa) und der Nabu Wolfsburg ein Gewässer im Wolfsburger Drömling gepflegt. Am 16. September trafen sich Ehrenamtliche und Aktive des Nabu Wolfsburg und der Önsa im Drömling, um dort ein mit Schilf und Rohrkolben zugewachsenes Stillgewässer zu pflegen, wie die Önsa mitteilt. Ausgestattet mit Freischneider, Handsense, Harken und Gummistiefeln zog die kleine Gruppe los und mähte das Gewässer in Handarbeit aus. Das abgemähte Schilf wurde anschließend mit Harken aus dem Wasser gezogen, um so einen hohen Nährstoffeintrag zu vermeiden.

Seltene Arten wie Kammmolch, Knoblauchkröte, Laub- und Moorfrosch

In dem Tümpel seien Vorkommen von seltenen Arten wie Kammmolch, Knoblauchkröte, Laub- und Moorfrosch dokumentiert worden. Im Sommer sei das Gewässer allerdings so dicht mit Schilf zugewachsen gewesen, dass es inzwischen in seiner Eignung als Amphibienlebensraum eingeschränkt gewesen sei. Daher sei die Pflegemaßnahme notwendig geworden. Nun sei das Stillgewässer wieder für die ansässige Amphibienpopulation hergerichtet.

„Schilf wächst schnell nach. Daher muss der Tümpel in regelmäßigen Abständen wieder freigemäht werden“

Die Önsa wird zum Start der nächsten Amphibiensaison im kommenden Frühjahr die Effektivität der Maßnahme fachlich beurteilen. Marieke Neßmann, Leiterin der Önsa, sagt: „Schilf wächst schnell nach. Daher muss der Tümpel in regelmäßigen Abständen wieder freigemäht werden, damit er sich langfristig für Laub- und Moorfrosch sowie die anderen seltenen Amphibienarten als Lebensraum halten kann. Besonders in den aktuell niederschlagsarmen Jahren sind feuchte Rückzugsgebiete überlebenswichtig.“ Hans-Jürgen Niebuhr vom Nabu Wolfsburg streckt seinen Rücken: „Das war anstrengend. Nun merkt man jeden Muskel. Aber es hat Spaß gemacht und es ist schön zu sehen, was man geschafft hat.“

Wer Lust hat, sich zukünftig an ähnlichen Maßnahmen zu beteiligen, meldet sich gern beim Nabu Wolfsburg: E-Mail: mkuehn3@gmx.de oder der Önsa: 01577/7784749, E-Mail: kontakt@oensa.de.

