Unbekannter schlägt und verletzt Jogger in Wolfsburg

Ein 30-Jahre alter Wolfsburger ist am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall in einem Waldstück an der Nordsteimker Straße. Dank eines 53-jährigen Motorradfahrers, der zufällig an dem Waldstück vorbeifuhr und das blutende Opfer aus dem Wald kommen sah, konnten Rettungssanitäter den 30-Jährigen schnell versorgen und ins Klinikum bringen.

Der Täter näherte sich von hinten

Wie die Beamten weiter berichten, hielt sich der 30-Jährige am Grillplatz im Waldstück an der Nordsteimker Straße auf. Nach einem längeren Lauf wollte der Wolfsburger dort etwas essen, als der Täter sich plötzlich von hinten näherte und mit einem unbekannten Gegenstand auf den 30-Jährigen einschlug. Das Opfer konnte aber nach dem unerwarteten Angriff in Richtung einer nahen Tankstelle durch den Wald entkommen.

Der Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung

Es ist nicht bekannt, in welche Richtung der etwa 30 bis 40 Jahre alte und 1,80 Meter große Angreifer flüchtete. Der Gesuchte habe einen auffälligen beigefarbenen Hut und eine Sonnenbrille getragen. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung unter (05361) 46460 entgegen.

red