In Velpke gab es am Samstagabend fünf neue Fälle der Kleberattacken.

Velpke. Die Serie der Sachbeschädigungen reißt nicht ab. Am Samstagabend waren der oder die Täter in der Velpker Bahnhofstraße unterwegs.

Fünf neue Fälle von Kleberattacken – diesmal in Velpke

Die Wolfsburger Polizei nimmt Hinweise zu fünf weiteren Kleberattacken entgegen, die sich am Samstagabend zwischen 19 und 23 Uhr in Velpke ereignet haben. Ein bislang Unbekannter beschmierte die in der Bahnhofstraße abgestellten VW-Leasingfahrzeuge teils großflächig mit Sekundenkleber, schreiben die Beamten.

Da jeweils mehrere unterschiedliche Fahrzeugteile betroffen waren, ist jeweils von einem vierstelligen Schadensbetrag auszugehen. Betroffen waren diverse Modelle. Zeugen melden sich unter (05361) 46460.

red