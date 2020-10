VW Polo überschlägt sich bei Wolfsburg-Neindorf

Eine 29 Jahre alte VW-Polo-Fahrerin aus dem sachsen-anhaltischen Landkreis Börde ist am späten Mittwochnachmittag auf der Landstraße 294 zwischen Wolfsburg-Neindorf und Rennau verunglückt. Um 17.30 Uhr fuhr sie in Richtung Rennau (Landkreis Helmstedt) und kam dabei in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab – vermutlich war sie auf den unbefestigten Grünstreifen geraten. Dies teilte die Polizei in einer Presseinfo mit.

Auto überschlägt sich, Fahrerin kommt mit leichten Verletzungen davon

Ihr VW Polo überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte ihr Auto selbstständig verlassen. Rettungssanitäter brachten sie ins Krankenhaus Helmstedt. An dem Polo entstand ein Schaden in Höhe von 3.500 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.