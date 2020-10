Wolfsburg: Fahrer kommt von Straße ab und fährt durch Garten

Die Wolfsburger Polizei sucht Zeugen zu einer gefährlichen Fahrt im Jägerweg und in der Brechtorfer Straße in Vorsfelde.

Wolfsburg. Ein VW Golf kam von der Straße ab, richtete Schäden in einem Garten an und entfernte sich. Der Fahrer stand offenbar unter Medikamenteneinfluss.

Ein VW-Golf-Fahrer ist am Mittwochmorgen im Jägerweg in Vorsfelde von der Fahrbahn abgekommen, auf ein Privatgrundstück gesteuert, hat im Garten mehrere Gegenstände beschädigt und ist anschließend weggefahren. Dank eines Zeugen wurde die Unfallflucht schnell aufgeklärt, wie die Polizei in einer Presseinformation mitteilte. Polizisten konnten den gesuchten 52-jährigen Wolfsburger auf der Anfahrt zur Unfallaufnahme stoppen. Dabei stand er offenbar unter Medikamenteneinfluss.

VW-Golf-Fahrer richtet in einem Garten Schäden an und fährt Schlangenlinien

Ein Anwohner hatte der Polizei gemeldet, dass ein unbekannter Golf-Fahrer im Garten seines Nachbarn auf dem Rasen hin und her fährt und dabei bereits unter anderem ein Trampolin und einen Sonnenschirmständer beschädigt hat. Als die Polizeibeamten zum Einsatzort fuhren, kam ihnen der verdächtige Golf-Fahrer bereits auf der Brechtorfer Straße entgegen. Noch bevor die Polizisten den 52-Jährigen anhalten konnten, steuerte er mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass entgegenkommende Autofahrer ausweichen mussten.

Fahrer hatte Schmerztabletten genommen – Polizei sucht Zeugen

Ein Alkoholtest ergab zwar 0,0 Promille, der 52-Jährige schwankte jedoch extrem. Er räumte ein, vor der Fahrt Schmerztabletten eingenommen zu haben. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Wolfsburgers und untersagten ihm das Weiterfahren. Der Unfallschaden beläuft sich auf insgesamt 5.000 Euro. Die Unfallermittler bitten alle, die vom Fahrverhalten des Golf-Fahrers betroffen waren, sich unter (05363) 809700 bei der Polizei zu melden.