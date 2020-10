Mit einer Schweigeminute gedachte der Ortsrat Detmerode in seiner Sitzung am Mittwochabend des kürzlich verstorbenen Rolf Wolters. Der Wolfsburger Ehrenbürger war rund zehn Jahre Mitglied im Ortsrat. Für Wolters stellt die PUG keinen Nachrücker auf. Lothar Kostka (PUG), der wegen seines Wegzugs aus dem Ortsrat ausgeschieden ist, wird durch Hans-Jürgen Kurz ersetzt.

Anwohner beschwerten sich über lautes Bellen

Diskutiert wurde über eine Verlegung der Freilauffläche für Hunde am Detmeroder Teich. Dem von der SPD initiierten Antrag schlossen sich die anderen Fraktionen an. Die Verwaltung soll nun prüfen, ob eine Verlegung der Fläche in Richtung des Kleingartenvereins/Theodor-Heuss-Straße auf eine 200 Meter entfernte Wiese möglich ist. „Es gab einige Beschwerden von Anwohnern wegen des lauten Gebells“, sagt Ortsbügermeister Ralf Mühlisch (SPD). Auch mancher Fußgänger und Radfahrer hätte sich schon erschrocken, wenn die tobenden Hunde in Richtung der Fuß- und Radwege laufen. Die Freilauffläche werde grundsätzlich begrüßt, eine Verlegung sei kein großer Aufwand, so Mühlisch. „Es müssten nur zwei Schilder ausgraben und 200 Meter weiter wieder aufgestellt werden.“ Mehrere Hundebesitzer beteiligten sich in der Sitzung mit konstruktiven Beiträgen an der Diskussion.

Fußweg um Detmeroder Teich soll saniert werden

Einmal mehr wiederholte die SPD ihren Antrag an die Verwaltung, den Fußweg rund um den Detmeroder Teich zu sanieren. Dieser weise seit Jahren Unebenheiten, Löcher, tiefe Risse und Fugen auf. Besonders für Menschen, die auf einen Rollstuhl, einen Rollator oder eine Gehhilfe angewiesen sind, sei dies gefährlich. „Wir verlangen ja keinen komplett neuen Fußweg. Aber einige Stellen müssen dringend ausgebessert werden“, fordert Mühlisch, der sich seit Jahren über den teilweise schlechten Zustand des Weges und die Untätigkeit der Verwaltung ärgert.

Werbetafel soll verschwinden

Gewundert habe sich der Ortsrat auch über eine große elektronische Werbeanlage an der Konrad-Adenauer-Allee. „Wir wurden vor dem Aufstellen weder informiert noch gefragt“, sagt Mühlisch. Axel Bosse (Grüne) und Bastian Michel (ÖDP) forderten, die Anlage wieder zu demontieren, um Energie zu sparen. Die Verwaltung soll nun Auskunft geben, wie lange der Vertrag mit dem Betreiber der elektronischen Werbetafel läuft und ob noch weitere aufgestellt werden sollen.

Ein Antrag der ÖPD sieht außerdem vor, dass die Fläche des ehemaligen Spielplatzes am Ende der Theodor-Heus-Straße und die Fläche des ehemaligen Spielplatzes in der Bonhoefferstraße zu Parkplätzen umgestaltet werden. Durch die vielen Berufsschüler, die mit dem Auto anreisen, sei die Parkplatzsituation in beiden Straßen sehr angespannt und könnte so entschärft werden.