Die Polizei Wolfsburg fahndet nach einem gewerbsmäßigem Ladendieb. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig genehmigte ein Ermittlungsrichter jetzt die Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera, die einen gesuchten gewerbsmäßigen Ladendieb zeigen, teilt Polizeisprecher Sven-Marco Claus mit.

Gesucht wird auch ein Komplize

Den Ermittlungen nach gelang es dem Täter vermutlich mit einem noch unbekannten Komplizen sowohl am 27. April als auch am 29. Juni in einer Drogerie in der Porschestraße diverse hochwertige kosmetische Produkte, Cremes und Parfums im Gesamtwert von mehreren tausend Euro zu entwenden.

Der mutmaßliche Täter ist ca. 50 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß.

Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu dem gesuchten Ladendieb unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.