Ein paar Holzstapel scheinbar im Nirgendwo. Dort entwickelte sich vor 30 Jahren die vermutlich größte spontane Party zum ersten Tag der deutschen Einheit in der gesamten Region. Zufällig mit initiiert wurde sie von Wolfsburgern.

Der ehemalige Grenzort Oebisfelde schien für uns der richtige Ort zu sein, um den ersten Einheitstag zu begehen. Nach der Fahrt zu viert von Wolfsburg aus dann vor Ort die Enttäuschung: Die Straßen fast menschenleer, niemand schien gemeinsam feiern zu wollen. Wir – meine Mutter, ihr Mann, mein Freund Dieter und ich – kauften etwas zu trinken und ließen uns erklären, wo die Grenze bis zu diesem Tag verlaufen war. Dorthin gingen wir, setzten uns auf die Holzstapel, wo sich zwei Paare aus Oebisfelde dazu gesellten. Wir unterhielten uns, lachten viel, sprachen über die rasanten Veränderungen und wunderten uns, dass scheinbar nur wir sie gebührend feiern wollten.

Am Ende feierten Tausende Menschen an der alten Grenze

Susanne Seide (vorne rechts) mit ihrer Mutter und den späteren "Ehestiftern" im Jahr 1985 in Weimar. Foto: Archiv Seide

Zu acht amüsierten wir uns. Nach und nach allerdings kamen zig Leute in Autos dazu, die eigentlich zur Feier nach Berlin wollten und von der vollkommen verstopften Autobahn abgefahren waren. Die ersten hielten auf dem Schleichweg an, wurden schnell zum Getränke- und Essenkurier zwischen den Holzstapeln und dem Ort. Wir machten ihnen gut gelaunt klar, dass sie es ohnehin nicht mehr bis zur Feier in Berlin schaffen würden. Und so blieben sie. Erst wenige.

Laute Musik kam aus den Autoradios und unser Treiben animierten immer mehr Menschen, mit uns zu feiern. Am Ende waren es Tausende, die mit ihnen eigentlich völlig fremden Menschen im Freien diesen denkwürdigen Tag bis in die Nacht genossen. Verdursten und verhungern brauchte niemand – ein ortsansässiger Händler hatte schnell reagiert und machte am 3. Oktober 1990 mit seinem mobilen Verkauf wohl das Geschäft seines Lebens.

Die Grenze bestimmte das Familienleben

Dass wir überhaupt in dem ehemaligen Grenzort feiern wollten, hatte einen doppelten Grund: Meine Mutter war 1956 aus Jena in Thüringen nach Wolfsburg geflohen. Und ich war dort am 8. März 1990, von dem ich nicht einmal wusste, dass es der in der DDR so hoch angesehene internationale Frauentag war, in der Gegenrichtung in einen Zug in mein neues Leben eingestiegen.

Bereits seit 1980 besuchte meine Familie jedes Jahr unsere Tanten beziehungsweise Großtanten in Jena und die beste Freundin meiner Mutter in Weimar. Nach deren Tod setzten wir die Tradition mit ihrem Sohn Lutz fort. Als wir Weimar 1989 verließen, wussten wir nicht, dass es der letzte dieser einseitigen Besuche gewesen sein würde.

Ein SED-Abzeichen führte zur Wende in meinem Leben

Am Abend des 9. November saßen meine Mutter und ich fassungslos vor Glück bis in die Nacht vor dem Fernseher. Grenzöffnung, Freiheit für unsere Freunde, die mich zu Silvester gleich in Wolfsburg besuchten. Bei der nächsten Gelegenheit startete ich den Gegenbesuch und lernte dabei meinen heutigen Mann Dieter das erste Mal näher kennen.

Ich als bekennende Jägerin und Sammlerin wollte unbedingt ein SED-Abzeichen für meine Sammlung. Er hatte eines, wusste unser gemeinsamer Freund Lutz. Wie kann ich mit für die Trophäe revanchieren, war meine Frage. „Nimm ihn mal mit in den Westen, er hat dort eigentlich niemanden“, hieß die Antwort Anfang des Jahres 1990.

Die Mutter ahnte, dass es nicht bei einem kurzen Besuch bleiben würde

Und so fuhren wir zu zweit aus Weimar nach Wolfsburg. So nah und so fremd, so unbekannt und doch bald vertraut. Nach seiner Abfahrt zurück nach Thüringen schmiedete ich den Plan, ihn eine Woche zu besuchen und kündigte mich mangels anderer Kommunikationskanäle per Telegramm an. Kurz vorher fuhr ich extra in die DDR, um ein wenig Ostgeld in der Tasche zu haben. Als ich das dem westdeutschen Grenzer auf seine Frage nach zollpflichtigen Waren erklärte, guckte er mich ungläubig an: „Wollen sie Monopoly spielen?“

Trüffel aus einer Confiserie, die ich noch heute liebend gerne esse, und Bananen hatte mir meine Mutter zum Abschied gekauft. Sie ahnte wohl schon, dass es nicht bei der Woche bleiben würde. Und tatsächlich bin ich danach nur noch sporadisch zurück von der Ilm an die Aller gefahren.

Die Sehnsucht nach dem Wasser bleibt in der neuen Heimat ungestillt

Zu der Zeit war noch Karl-Marx auf dem 100-Mark-Schein der DDR. Beim ersten von mir gekochten Essen war die Sahnesoße deutlich teurer als das Schweinefilet. Das erste Tomatenmark in einer Tube aus ungarischer Produktion wurde im Freundeskreis bestaunt, ebenso, wenn ich aus Jena Kartoffeln mitbrachte, die es in Weimar gerade mal wieder nicht gab. Und Bautzener Senf, heute bundesweit in aller Munde, galt noch als Rarität.

Das erste Familienfoto mit Tochter Johanna im Mai 1999. Foto: Archiv Seide

Am 17. Juli 1990 heuerte ich als freie Mitarbeiterin bei der Thüringer Allgemeine in Weimar an, wo ich seit dem 1. Januar 1991 fest angestellt bin und die Entwicklung in der Stadt hautnah erlebe. Privater Höhepunkt war 1999 die Geburt unserer Tochter – in dem Jahr, in dem meine neue Heimat Kulturstadt Europas war. Nur eines vermisse ich hier bis heute: das Wasser, von dem ich in Wolfsburg in der Tiergartenbreite, später in der Teichbreite sowie an Aller & Co. mehr als genug hatte. Für sie ist die in Weimar plätschernde Ilm keine echte Konkurrenz.

Susanne Seide, geborene Schiwek, kam 1963 in Wolfsburg zur Welt und lebt seit mehr als der Hälfte ihres Lebens in Weimar (Thüringen)

http://Steinmeier-_Deutsche_Einheit__niemals_wichtiger__als_heute{esc#230581090}[video]

http://Festakt_in_Wolfsburg-_Der_lange_Weg_zur_Wiedervereinigung{esc#230580156}[news]

http://Merkel_dankt_Bürgern_für__Mut__zur_Deutschen_Einheit{esc#230580686}[video]