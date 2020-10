Auch in dieser Woche macht die Stadt Wolfsburg wieder Fotos von Temposündern. Noch bis zum Sonntag, 11. Oktober, müssen sich Verkehrsteilnehmer, so teilt es die Stadt mit, auf Tempokontrollen in der Alten Schulstraße, der Langen Straße, Schulstraße und Danziger Straße einstellen. Die Verkehrsteilnehmer sind daher gut beraten, sich an die Tempolimits an den verschiedenen Orten zu halten.