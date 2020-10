Ortsrat Hehlingen will „Schikanen“ für Schleichweg

Schwerlastverkehr, der sich durch die kleine Ortsdurchfahrt quält. Schichtverkehr, der täglich mehrmals durch den etwa 2000-Seelen großen Ort rollt. Abkürzer, die zum Leidwesen der Anwohner Nebenstrecken nutzen, die Anliegern vorbehalten sind. Der Rolandsort Hehlingen muss seit etlichen Jahren einiges verkraften. Mit Blick auf die Vorsfelder Straße geht der Ortsrat jetzt mit einem besonderen Antrag in die Offensive. Anwohner, Kinder auf dem Weg zur Schule, Hundegänger, Radfahrer, Spaziergänger müssten dringend vor dem verbotenerweise durchrollenden Schleichwegverkehr geschützt werden.

Alle Fraktionen gleichermaßen fordern im Schreiben an den Oberbürgermeister die Errichtung von Einbauten in Form von Pflanzkübeln in der Vorsfelder Straße. Durch die verkehrstechnischen „Schikanen“ solle die Durchfahrt für den Abkürzungsverkehr unattraktiver zu gestaltet werden.

Viele Bürger verstoßen gegen die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit

„Die Vorsfelder Straße ist als Anliegerstraße und Tempo-30-Zone ausgewiesen“, heißt es im Antrag. „In Zeiten des Berufsverkehrs, wenn sich aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens ein Rückstau vom Kreisel bis in den Ort ergibt, wird die Vorsfelder Straße häufig von nicht ansässigen Autofahrern als zeitsparende Abkürzung zur L 290 genutzt. Zudem wird gegen die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit

Das Wendschotter Vorbild: Im Bergmannskamp wurden Blumenkübel aufgestellt, um eine Fahrbahnverengung und eine Verkehrsentschleunigung zu erreichen. Foto: privat / Dirk Gildemann

häufig verstoßen. Dies wurde unter anderem durch Geschwindigkeitstafeln beziehungsweise durch Messungen der Ordnungsdienste belegt.“

Das Ordnungsamt habe Kontrollen durchgeführt, um unzulässige Durchfahrten zu ermitteln. „Leider ist das Nachverfolgen auf unberechtigte Durchfahrt sehr zeitintensiv“, heißt es im Antrag der Fraktionen, „und wird vom Ordnungsamt zukünftig als nicht effektiv abgelehnt.“

Aufhebung der 30er-Zone begünstigt Beschleunigungen

Im Bereich außerhalb des Ortsschildes gebe es an der Vorsfelder Straße weder Fußweg noch Straßenbeleuchtung. Ein hohes Verkehrsaufkommen und die regelmäßigen Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten in diesem Bereich eine erhöhte Gefahr dar. Fatalerweise werde diese Situation noch dadurch begünstigt, dass kurz vor dem Ortsausgangsschild die 30er-Zone aufgehoben werde. „Viele Autofahrer nehmen dies zum Anlass, um weit vor dem Aufhebungsschild zu beschleunigen. Zudem wird in dieser Tempo-30-Zone permanent gegen die Rechts-vor-links-Vorfahrtsregelung verstoßen. Zum Teil wird die Gegenfahrbahn genutzt, um die Regel gezielt zu umgehen, oder es wird einfach nicht angehalten und somit die Vorfahrt erzwungen.“

Wendschotter Umgang mit Rasern ist Vorbild

Seit mehreren Jahren sei die Lage in der Vorsfelder Straße regelmäßig Thema in den Ortsratssitzungen, erklären die Fraktionen in ihrer Antragsbegründung. Anwohner würden immer wieder ihre diesbezüglichen Sorgen vortragen. Mit Hilfe von Pflanzkübeln, wie sie auch im Bergmannskamp in Wendschott stünden, könnte in Teilbereichen eine künstliche Verengung erreicht werden, die von Feuerwehr und Müllfahrzeugen immer noch vorschriftsgemäß durchfahren werden könne. Man bitte deshalb die Verwaltung, Aufstellorte für die Pflanzkübel zu ermitteln, die alle Aspekte berücksichtigen. Die Hehlinger Feuerwehr hat ihren Standort an der Vorsfelder Straße.

Kostenintensive Straßenumbaumaßnahmen würden in jedem Fall durch die Lösung mit den Blumenkübeln vermieden werden, die Straße würde zudem optisch aufgewertet, so der Ortsrat fraktionsübergreifend.