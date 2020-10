Wolfsburg soll ins Klimabündnis

Landwirte, der Stadtförster, BUND, Nabu, die VW-Umweltabteilung, alle politschen Fraktionen, zudem die Verwaltung von der Verkehrsplanung bis zum Umweltamt - der Klimabeirat fand sich mit geballter Kraft zu seiner allerersten Sitzung zusammen. Und hatte direkt die ersten, richtungsweisenden Tagesordnungspunkte und Meinungen auf der Agenda.

Schon 1700 Kommunen machen in ganz Europa mit

Soll Wolfsburg dem Klimabündnis der Kommunen beitreten? Was bringt das? Wie verpflichtend ist es? 1700 sind es europaweit, Niedersachsen hat mehr als 60 Städte und Gemeinden im Bündnis, von Wilhelmshaven über Hannover, Braunschweig bis Göttingen. Mit dem Beitritt verpflichtet man sich, alle fünf Jahre den CO2-Ausstoß um zehn Prozent zu senken.

CO2-Werte sollen genau ermittelt werden, um die Basis zur Senkung zu haben

Auf welcher Basis das bemessen werde, wollte Katy Scheffler vom VW-Umweltbereich wissen, Reinhold Schulz, BUND, gab zu bedenken, dass die CO2-Werte und Berechnungen im Vorfeld genau ermittelt werden müssten, sonst könne es ein böses Erwachen geben. Grundsätzlich war sich das Gremium (fast) einig: Der Beitritt sei ein guter Schritt, auch wenn es mit der Selbstverpflichtung und der Verbindlichkeit so eine Sache sei. Sanktionen bei Nicht-Erfüllung gibt es nicht.

Nabu sagt: Zehn Prozent weniger in fünf Jahren schaffen wir

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide, der den Klimabeirat leitet, warnte allerdings: „Das Thema CO2 könnte uns überholen. Mit unserer Mobilitätsstrategie haben wir ja schon einen Schritt getan und auch bei der Photovoltaik haben wir uns auf den Weg gemacht.“ Michael Kühn, Naturschutzbund, war sich sicher: „Zehn Prozent schaffen wir. Jedes Unternehmen in Deutschland setzt sich inzwischen Umweltziele.“ Die Kommune täte ebenfalls gut daran. Bis auf Elvira Dresler, AfD, gaben alle Mitglieder des Klimabeirates grünes Licht für den Beitritt ins europäische Klimabündnis.

180 Hektar an Verpflichtungen für Ausgleichsmaßnahmen stehen noch im Hintergrund

Stichwort „Ausgleichsmaßnahmen“. Man schiebe 180 Hektar an Verpflichtungen vor sich her, beklagte Hans-Georg Bachmann von der SPD. Man brauche so etwas wie ein Klimaschutzmonitoring. Hätte man in den vergangenen Jahrzehnten schon eines gehabt, würde man jetzt nicht in dieser Situation sein. Insgesamt soll in einem Masterplan fürs Klima in Wolfsburg festgeschrieben werden, was an Maßnahmen in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

Bürger sollen Bäume sponsern können

Dazu zählt auch „Mein Baum für Wolfsburg“. Dahinter steht, dass Bürger oder Institutionen durch Spenden dazu beitragen, dass neue, (klimaresistente) Bäume in Wolfsburg gesetzt werden können.

Die nächste Sitzung soll im Dezember sein.