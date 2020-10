Wolfsburg. Für den Bachelor-Studiengang kooperieren Ostfalia und Stadt Wolfsburg. Die Absolventen sind begehrt als künftige Fachkräfte in Kitas und Schulen.

Neues Studium in Wolfsburg: Kindheitspädagogik & Gesundheit

Die Ostfalia Hochschule bietet in Kooperation mit der Stadt Wolfsburg einen neuen Bachelor-Studiengang an, der zum Wintersemester 2021/22 starten soll: Der gemeinsam von Stadt und Hochschule entwickelte Studiengang „Kindheitspädagogik und Gesundheit“ sei anwendungsorientiert und fächerübergreifend ausgerichtet, teilt die Stadt mit.

Pädagogik orientiert sich an Gesundheit

Die Schwerpunkte liegen zum einen auf kindheitspädagogischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, zum anderen auf den Gesundheitswissenschaften. So erwerben die Studierenden vielfältige Kompetenzen, um ihr kindheitspädagogisches Handeln konsequent an Gesundheit und Gesundheitsförderung ausrichten zu können.

Es gibt viele Praxisphasen in dem Studium

Die Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration, Iris Bothe, hat den Studiengang mit angeschoben: „Im Hinblick auf den Ausbau der Kindertageseinrichtungen, Schaffung des Rechtsanspruches und die flächendeckende Einrichtung des Ganztags an Wolfsburger Schulen war und ist der Bedarf an pädagogischen Fachkräften groß und erforderte neue Wege im Rahmen des kommunalen Bildungsmanagements.“ Es handelt sich um einen Vollzeitstudiengang mit einer Mischung aus Präsenzveranstaltungen und E-Learning, der sich durch Praxisphasen in jedem Semester auszeichnet sowie durch ein Praxissemester. Die Ostfalia und die Stadt werden bei der Betreuung der Studierenden zusammenarbeiten.

https://www.wolfsburger-nachrichten.de/wolfsburg/article230558766/Ostfalia-Hochschule-will-in-Wolfsburg-Erzieher-ausbilden.html

red