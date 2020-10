Seit Samstagnachmittag ist er offiziell freigegeben: Ein öffentlich zugänglicher Bücherschrank am Rande des Rabenberg- Marktplatzes. Rund um die Uhr können sich die Wolfsburger dort Bücher holen, sie mitnehmen, vor Ort lesen, sie zurückbringen oder sie behalten. Außerdem können die Bürger eigene Bücher einstellen.

Das haben am Samstag beispielsweise Herbert Haun und Anne-Katrin Wulkow von der Neulandstiftung getan. Die Institution hat federführend geholfen, die Idee der Mini-Bibliothek umzusetzen. Der Anstoß dazu kam von der Bürgerinitiative „Rabenrat“, die sich 2018 – im Anschluss an eine Aktion des Forums Architektur zur Gestaltung des damals in die Jahre gekommenen Platzes – gebildet hat. Zwischenzeitlich hatte es bereits eine Art Bücherstation gegeben. Jetzt aber steht das Projekt auf stabilem, weil massivem hölzernen Boden.

Die ersten Bücher sind bereits gespendet worden

Wolfgang Ehrlich und seine Frau Birgit gehören zu denen, die sich aus Reihen der „Raben“ intensiv an der Umsetzung der Idee beteiligt haben. Dass die Aktion gelingt, davon sind sie überzeugt. „Wir haben den Bücherschrank am vergangenen Mittwoch aufgestellt. Einige Leute sind stehengeblieben und haben sich das angeschaut. Und viele haben, wie man heute sieht, schon Bücher eingestellt.“ Was auch das Ehepaar vom Rabenberg getan hat. Birgit trennte sich unter anderem von Henning Mankells „Die schwedischen Gummistiefel“ und Wolfgang platzierte Sachbücher für Naturwissenschaft und Technik im Regal.

„Wir haben hier etwas für jede Generation“ erläuterte Anne-Katrin Wulkow und deutete auf das unterste Regal. Dort standen Kinderbücher, darunter „Schlumpf-Literatur“ und „Die Bremer Stadtmusikanten“. Ute Dademasch von der Werkerstiftung kam nicht mit leeren Händen zur Eröffnung. „Kinder sollen sinnentnehmend lesen lernen“, sagte das Vorstandsmitglied. „Deshalb habe ich ein Buch über Fußball sowie über das Sams mitgebracht.“

Bürgermeister Mitte-West lobt die „tolle Idee auf dem Weg zur Bürgergemeinschaft“.

Neben der Werkerstiftung und der bereits erwähnten Neulandstiftung unterstütz(t)en die Bürgerstiftung, die Sparkassenstiftung, die VW-Immobiliengesellschaft, die Bäckerei Leifert und das Ratsmitglied Velten Huhnholz diese Bücherleihstation. Sie sollte sich möglichst zu einer Literatur-Tauschbörse entwickeln.

Auch der Ortsbürgermeister von Mitte-West, Matthias Presia, war am Samstag mit von der Partie. Er empfindet das Ganze als „eine tolle Idee auf dem Wege zur Bürgergemeinschaft und zur Aufwertung des Platzes.“ Für den Ortsrat entrichtete Presia ebenfalls (s)einen Obolus zur Förderung der Bücherschrank-Initiative. Herbert Haun, Geschäftsführer der Neulandstiftung, fasste die offizielle Eröffnung in launige Worte: „Ich wünsche mir, dass dieser Schrank immer von vielen Bücherwürmern bevölkert wird. Nicht von denen, die das Papier fressen, sondern von denen, die gern und viel lesen.“