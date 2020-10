27-Jähriger ohne Führerschein fährt betrunken in Wolfsburg

Auf der Schulenburgallee fuhr ein VW Golf mit defekten Lichtern am Samstagmorgen gegen 0.40 Uhr Schlangenlinien in Richtung Badelandkreuzung. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei, die das Auto wenig später in der Straße An der Tiergartenbreite stoppte. Der 27-jährige Fahrer fiel den Beamten sofort durch starken Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest erbrachte 2,34 Promille.

27-jähriger besaß keinen Führerschein – wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt

Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen, denn diesen hatte er schon mehrere Jahre zuvor nach einer Trunkenheitsfahrt abgeben müssen. Dem 27-Jähirgen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen jetzt zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

red