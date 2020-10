Zu einem Einbruch kam es zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Rothenfelder Straße.

Wolfsburg. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in einem Restaurant in der Rothenfelder Straße. Übers Fenster drangen die Täter ein.

Einbrecher erbeuten in Wolfsburg Geld aus Spielautomaten

Zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Rothenfelder Straße ist es zwischen Montag, 19.45 Uhr, und Dienstag, 8.50 Uhr, gekommen. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Laut Polizei gelangten die derzeit unbekannten Täter an die rückwärtige Gebäudeseite.

Hier öffneten sie ein Fenster und konnten durch dieses ins Innere des Restaurants gelangen. Nachdem sie sich umgeschaut hatten, öffneten sie gewaltsam dort aufgehängte Glücksspielautomaten und entwendeten daraus Bargeld. Hinweise an die Polizei: (05361) 46460.

red