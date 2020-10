Der Allersee – Wolfsburgs Naturidyll wird 50 Jahre alt

Eine Sumpf- und Naturwelt mit einer trägen, zuweilen über die gewundenen Ufer fließenden Aller, so sah es bis Anfang der 1960er-Jahre im von der Eiszeit gestalteten Allertal aus. Höchste Zeit für den optimistisch denkenden Landschaftsgestalter: Platz machen für die Wolfsburger Erlebniswelt.

Heute heben sich der 1250 Meter lange Allersee und der damit verbundene Allerpark als einmalige Erlebnispunkte hervor: Sport, Freizeit, Baden, Wassersport, Ruhestätte und Spazier- und Spieloase für Jung und Alt. Dazu brauchte es eine beispiellose Entwicklungszeit. Wenn bereits zum Ende der 1950er-Jahre erste „See-Gespräche“ stattfanden, ist es diesmal nicht den Planern, sondern Mitgliedern des Wolfsburger und damaligen Vorsfelder Rates zu verdanken. Hier sollen nur die Namen Alfred Keil, Oberbürgermeister Jens-Uwe Nissen und Landrat Weiberg genannt werden. Der Rat bewilligte bereits 1958 neun Millionen Mark für die Planungskosten. Aufbruchstimmung deshalb auch bei der neuen Arbeitsgemeinschaft.

Rätsel um das wahre Alter des Allersees

Bagger sorgten zunächst für das Abräumen des künftigen Seegeländes (im Hintergrund Teichbreite-Häuser). Dann erst kam der große Saugbagger.. Foto: Romy Rohde

Da wagen wir die Gretchenfrage: Sind Allersee und Allerpark aus heutiger Sicht wirklich „erst“

50 Jahre alt? Da könnten wohl Zweifel aufkommen. Gehen wir vom 1958er Ratsbeschluss aus, haben wir ein Großjubiläum um zwei Jahre verschlafen. Fotos belegen andererseits, dass die ersten Badegäste schon 1969 Badefreuden genossen. Da aber die Statistiker gerne auf amtliche Zahlen blicken, kommt als weiterer Jubelpunkt auch das Ende des ersten Bauabschnitts in Frage.

Da gab es zum 3. September 1970 die erste Seefahrt, nämlich mit zwei vollbesetzten Schuten. Die Allerwellen ertrugen damals die „See“-Fahrer mit Vertretern von Rat, Verwaltung und einigen Bauleuten bei nur lauer Windstärke unfallfrei. Das Jubiläumsfazit lautet deshalb auch: im September 2020 sind 50 Jahre Allerpark-Allersee anzusetzen. Wäre da nicht ein weiterer Stolperstein. Ein Jahr später, nämlich Himmelfahrt 1971, riefen Rat und Verwaltung (endlich) die Bürger zum Seefest auf. Die bade- und feierfreudigen Bürger hatten den neuen Freizeitplatz längst in Besitz genommen. Illegal, hieß es im Rathaus. Deshalb müsse das offizielle Seefest kommen.

Landkreis und einige Vorsfelder waren lange gegen die Seepläne

Der inoffizielle Abschluss des ersten Bauabschnitts wurde von Rat, Verwaltung und Bauleuten mit einer Seerundfahrt auf zwei Schuten gefeiert. Foto: Romy Rohde

Oberbürgermeister Hugo Bork verkündete deshalb die Freigabe mit den Worten: „Frei für alle die hier Wasser- und Segelsport betreiben wollen!“ Folgen wir den Stadtoberen, dann müssten wir mit der 50-Jahr-Fete auf Himmelfahrt 2021 warten. Ganz kühne Freunde der in dieser Hinsicht in Niedersachsen wohl einmaligen Erlebniswelt winken ab: Wenn wir das Jahr 1960 als Beginn rechnen, dann bitte schön jetzt auch das 60-jährige Fest feiern.

Nehmen wir es ganz gelassen, ist doch in der herrschenden Coronazeit dazu kein Anlass. Erinnern wir hier lieber an einige weitere Widersprüche beim Planen der auch In Niedersachsen führenden Freizeitstätte. Etwa daran, dass anfangs der Landkreis und einige Vorsfelder strikt gegen die Seepläne waren. Dass 1970 die Erweiterungspläne (auch 1987) aus mehreren Gründen scheiterten, das lag an Überlegungen wegen des Naturschutzes an Kosten für den Erwerb von Grundstücken und wohl auch an den Plänen der Bundesbahn. Die Bahn wollte nämlich im östlichen Teil eine Eisenbahntrasse in Richtung Norden verlegen. Die Bahn gab die Pläne auf. Die angesprochenen Fahrgäste fuhren lieber mit dem Auto.

Gesamtkosten des Projektes liegen bis heute bei geschätzt 80 Millionen Euro

Nun erhielt also Vorsfelde keinen eigenen Badestrand, dafür aber ein erweitertes und feines Feuchtgebiet. Die Wolfsburger Planer blickten weiter in Richtung Westen. Großartige Bauten, Anlagen und neue Freizeitstätten entstanden dort: Badeland, Eis-Arena, Pavillon, Wake-Park, neue Arenen, Hochseilgarten, Bowlingcenter und ein Hotel direkt am Westrand des Allersees.

Erster noch inoffizieller Badebetrieb im Mai 1971 am Allersee. Der offizielle Festakt folgte im September. Foto: Romy Rohde

Vom einstigen Flutbecken, von der spektakuläre Einschiffung des Saugbaggers über den Kanal mit Zufahrtskanal, von der Tieferlegung des Sees bis auf knapp ein Dutzend Meter, von der sogar Geld bringenden Gewinnung von Kies- und Feinsand ist heute nicht mehr die Rede.

Wenngleich auch das Stadtmuseum in Besitz von vielen Fundstücken früherer Allertalmenschen kam: Einbaumboot, Steinbeile, Pfeilspitzen, Klingen, Schaber und andere Jagdteile. Jagdszenen vor bis zu 8000 Jahren! Wie viel Euro nun im einst so genannten „roten Meer“ (den Sozialdemokraten zugeschrieben) investiert wurden, müsste noch genauer untersucht werden. Wir kommen bei ersten Schätzungen (mit Badeland, Eis-Arena und anderen Sportstätten) glatt an die 80 Millionen Euro heran.

Eine nachhaltige Investition für die Bürger. Inzwischen sind im gesamten Allerpark an die 20 Vereine, Freizeitorganisationen, Firmen, Unternehmen und andere registriert worden. Was Freizeit, Unterhaltung und Bewegung betrifft ist der grüne Allerpark ein Juwel ohnegleichen – selbst der Braunschweiger Südsee, der Salzgittersee und der Tankumsee müssen da passen.

Park und See in Zahlen

Allersee: 29 Hektar groß, 1230 Meter lang, 270 Meter breit, maximale Tiefe 11 Meter, mittlere Tiefe 3 Meter.

1958 : Erste Ratspläne für See und Park. Rat bewilligte im Juli 1958 neun Millionen Mark.

1968: Im März erste Diskussionen im Rat über Hallenbad und Strandbad.

1969: Rat stimmt endgültig im März 1969 den Plänen zu. 1969: Nach nördlicher Verlegung der Aller Ausbaggern des Geländes. Spülgut in Umgebung aufgeschüttet ab 8. April (Saugbagger „Föhr“). Neue

Brücke über Aller, 1,3 Kilometer neues Flussbett für die Aller nach Norden, inoffizieller

Badesee seit 1969.

1970: Wasserfest nach Ende des 1. Bauabschnitts ohne Publikum am 3. September. Fahrt von Rat, Verwaltung und Bauleuten in zwei Schuten über den See.

1971: Offizielle Einweihung (Seefest) für die Bürger am 20. Mai mit Großfeuerwerk.

1970: Vergrößerung und Erweiterung nach Osten (ebenfalls noch Vorsfelder Gebiet) geplant. Pläne scheitern wegen Naturschutz, Erwerbskosten und wegen geplantes Eisenbahnprojekt.

1977: Einweihung des ersten Wellenbades, abgebrannt 1999.

1987: Erste Pläne zur Vertiefung (etwa bis elf Meter, Wasservolumen bis 1 Million Kubikmeter). Gewonnener Kies für Erweiterungsfläche geplant, dann aber für Vertiefung (Wasserqualität) entschieden; auch Volkswagen nutzt den Allertalkies. Weitere Aufschüttungen für Raum Dieselstraßentrasse.

2002: Neues Badeland wird eröffnet. Einweihung der VW-Arena.

2004: Landesgartenschau mit Kolumbianischem Pavillon.

2005: Wake-Park am Arena-See.

2006: Eis-Arena.

2007: Soccer-Five-Arena.

2009: Hochseilgarten Monkeyman.

2010: Bowlingcenter.

2011: Planetenweg rund um See eröffnet.

2015: Einweihung kleines Stadion.

2018: Eröffnung Courtyard-Mariott-Hotel.

Sprüche aus dem Allertal

„See frei für alle, die hier Wasser- und Segelsport betreiben wollen.“ Oberbürgermeister Hugo Bork beim Seefest 1971.

„Von den hier anzutreffenden 15 Millionen Kubikmeter Wasser könnten Wolfsburger Verbraucher drei Jahre leben.“ Städtischer Baudirektor Hoya beim Seefest.

Der Saugbagger hatte im Mai 1970 die Hauptarbeit an der Vertiefung des Sees getan. Über eine extra angelegte Zufahrt zum Mittellandkanal wurde er wieder abgezogen. Foto: Romy Rohde

„Das Vorhaben ,Erholungs- und Sportzentrum Allertal‘ ist eins der kühnsten und in die Zukunft weisenden Projekte, die Öffentlichkeit und Verantwortliche bisher beschäftigt haben.“ Oberbürgermeister Uwe-Jens Nissen 1961.

„Die gemeinsame Aufgabe (Allerpark und See) wird in Wolfsburg und Vorsfelde zum gemeinsamen mitbürgerlichen Denken und Handeln führen.“ Bürgermeister Weiberg (Vorsfelde, Landrat des Landkreises Helmstedt).

„Wenn die Stadt 200.000 Einwohner hat, muss die Brücke für die Straße kommen. Manche Stadt wünschte sich eine solche Brücke… in Richtung B 188 bei Vorsfelde… als Ost-Tangente nicht vor 1990.“ Stadtbaurat Gerhard Kern.

„Bis 1980 soll der Allersee das Erholungsgebiet Wolfsburgs werden. Mit einem Damm oder Brücke machen wir es danach wieder kaputt!“ Ratsherr Alfons Rudlowski 1971.

„Die Plaza im Allerpark… ist wohl einer der schönsten Plätze im gesamten Areal, um die Abendsonne zu genießen.“ Broschüre des Wolfsburger Marketings.