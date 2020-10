Mit grünen Themen aus Wolfsburg in den Bundestag

Noch haben die Grünen im Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg nicht über ihren Spitzenkandidaten für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 2021 entscheiden. Eine Chance auf ein Direktmandat hat nur, wer auf der Liste weit oben steht. Das ist auch Frank Bsirske (68) klar. Er hat sich als möglicher Direktkandidat bereits in Stellung gebracht, um für seine Partei in den kommenden Bundestag einzuziehen. Keine leichte Sache, wie der ehemalige Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi nun in einem kurzen Gespräch am Rande der Kundgebung im Rahmen des Verdi-Warnstreiks auf dem Rathausvorplatz in Wolfsburg erklärte.

„Wolfsburg ist kein Hotspot der Grünen“, sagte Bsirske, und damit liegt er ziemlich richtig. 2017 konnte der Direktkandidat Volker Möll aus Königslutter nur 4,5 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis einfahren. Der Gewerkschafter sollte das deutlich verbessern, denn von den 67 grünen Abgeordneten im aktuellen Bundestag stellt der Landesverband Niedersachsen nur sech Mandate, aber: „Ich glaube, ein bekannter Gewerkschafter, der aus seiner Zugehörigkeit zu den Grünen nie einen Hehl gemacht hat, Netzwerke, Erfahrung sowie soziales Engagement mitbringt, ist auch in dieser Stadt ein Angebot für abhängig Beschäftigte, welches sich lohnt, näher zu betrachten.“ Bsirske ist gebürtiger Helmstedter Seit 1986 ist der in Helmstedt geborene Bsirske Mitglied der Grünen. Ein eher ungewöhnlicher politischer Hintergrund für einen Gewerkschafter, meint er selber, aber einer, zu dem er steht. Und der hat einen gewissen Charme, denn: „Wir müssen es hinkriegen, das Soziale mit dem Ökologischen zu verbinden. Wenn nämlich das Soziale auf der Strecke bleibt, wird das mit der ökologischen Transformation nicht klappen“, sagte er. Der Gewerkschafter im Unruhestand, der auch an diesem Streiktag nicht aufhörte, Gewerkschafter zu sein, wird zum sozialen Gewissen der Grünen. Eben dieses Gewissen hat ganz klare Vorstellungen, was alles passieren muss: „Wir brauchen eine Industriepolitik, die die Industrie stärkt, beim Umbau unterstützt und nicht platt macht“, erklärte er. Er sehe Volkswagen in dieser Sache aber auf einem guten Weg. „Ich schätze die IG Metall so ein, dass sie nach vorne schauen und die Transformation aktiv mit betreiben.“ Klimawandel, ÖPNV-Ausbau, Energiewende – Themen gibt’s genug Wesentliche Themen für den pensionierten Gewerkschafter im grünen Gewande sind: bezahlbarer Wohnraum, eine dringende politische Weichenstellung gegen drohende Altersarmut: „Die große Koalition hat ja die Entscheidung über die rentenpolitische Richtung vertagt – bis 2025, so lange ist das auch ungefährlich. Danach würde das Rentenniveau nach geltender Rechtslage weiter sinken. Und ich schätze mal, dass das für bis zu zehn Millionen Menschen mit Altersarmut einhergehen wird.“ Das seien große Herausforderungen, fügte er an, um dann den Bogen zu schlagen: Klimawandel, Energiewende, Ausbau des ÖPNV, Netzindustriepolitik, 5G, E-Tankstellen … Bsirske hat viele Themen: „Da ist man gefordert, und ich will was bewegen.“