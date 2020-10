Wolfsburger findet tote Katze und Box in Parkgarage

Entweder versorgt oder ausgesetzt hat ein Unbekannter eine junge Katze in einer Tiefgarage im Wohngebiet Hellwinkel-Terrasse. Er stellte eine Box mit einer Decke darin auf, direkt davor einen Futter- und einen Wassernapf ­- und bedachte offenbar nicht, dass eine Garage ein gefährlicher Ort für so ein Tier ist.

Michael Altmann entdeckte den Kadaver schon von Weitem, als er am Mittwochabend von der Arbeit nach Hause kam und sein Auto in die Garage fuhr. „Ich sah, dass da etwas auf dem Boden lag“, erzählt der Wolfsburger. Als er näher kam, erkannte er ein rotes Kätzchen in einer Lache aus Körperflüssigkeiten. Offenbar war es überfahren worden.

Nach kurzer Zeit war die tote Katze aus der Parkgarage verschwunden

„Das hat mich ganz schön mitgenommen“, sagt Altmann. Der Tierfreund, der selbst einen Hund hat, ging zunächst hoch in seine Wohnung, rief den Tierschutzverein an. Als er zurückkam, war die tote Katze verschwunden. Am Tag darauf auch die Transportbox und die Näpfe.

Wie lange das Tier sich vor seinem Tod in der Parkgarage gelebt hat, weiß er nicht: Altmann war in den Tagen zuvor nicht zu Hause gewesen. Und so kann er nur raten, ob jemand seine Katze zwischen den Autos aussetzte. „Ich weiß nicht, was der Person durch den Kopf gegangen ist“, sagt er. „Es ging voll in die Hose.“

Wolfsburger Tierschützerin: Das sollte keiner machen

Bärbel Gädke geht vom Besten aus. Sie könnte sich vorstellen, dass jemand bei nasskaltem Wetter einem Streuner ein überdachtes Plätzchen hergerichtet hat oder das Tier aus der Not heraus aus seiner Wohnung ausquartieren musste. „Der mag es gut gemeint haben“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Wolfsburg und Umgebung. „Aber das sollte keiner machen: eine Katze in einem Parkhaus unterbringen.“

Schon gar nicht ein junges Kätzchen, das schnell in Panik gerät. „Eine junge Katze kennt das Leben noch nicht“, so Gädke.

