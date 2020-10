Diebe stehlen Auto von Wolfsburger Theaterparkplatz

Einen grauen VW Caddy haben Unbekannte in der vergangenen Woche vom Theaterparkplatz an der Braunschweiger Straße entwendet. Der 30 Jahre alte Eigentümer hatte sein Fahrzeug laut Polizei am Mittwoch gegen 20 Uhr ordnungsgemäß verschlossen dort abgestellt. Als er sein Fahrzeug am Freitagabend gegen 19 Uhr wieder abholen wollte, musste er feststellen, dass es gestohlen worden war.

Der Schaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden des Caddys geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

red