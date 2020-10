Wolfsburger Schützen schießen Pokale aus

Die Schützengesellschaft Wolfsburg hat am Tag der Deutschen Einheit ihre besten Schützen ermittelt. In zahlreichen Disziplinen, ob mit der Luftpistole, dem Luftgewehr oder dem Kleinkalibergewehr, traten die Vereinsmitglieder laut Mitteilung gegeneinander an. Ebenfalls wurden die besten Mannschaften ermittelt. Damit alle Vereinsmitglieder am Pokal-Schießen teilnehmen konnten, fand der Wettkampf an mehren Tagen statt. So war gewährleistet, dass sich nur ,eine begrenzte Anzahl von Schützen zeitgleich auf dem Schießstand aufhielt.

Für die Sportleitung war der diesjährige Wettkampf dadurch eine besondere Herausforderung. Trotz dem gab es in diesem Jahr eine sehr gute Beteiligung. So viele Pokale wurden schon lange nicht mehr ausgeschossen.

Viele Schützen siegten in verschiedenen Pokalwettbewerben

Am späten Nachmittag erfolgte die ersehnte Siegerehrung. In den jeweiligen Disziplinen wurden die ersten drei Plätze verkündet und an die besten Schützen die Pokale übergeben. In diesem Jahr waren viele Ergebnisse sehr knapp. Einzelne Schützen waren sogar in mehreren Disziplinen erfolgreich. Zum Abschluss des jährlichen Pokalschießens gehört für die Wolfsburger Schützen das Königs-Grillen. Doch wegen der Corona-Pandemie und des Ausfalls des Schützen- und Volksfestes in diesem Jahr wurde es aufs nächste Jahr verschoben. Alle hoffen auf Gesundheit und eine tolle Feier in 2021.

Das sind die diesjährigen Pokalsieger:

Luftgewehr Wanderpokal Damen: Boguscha Radki. Luftpistole Wanderpokal: Michael Grannemann. Luftgewehr Wanderpokal der Schützengesellschaft: Martina Breier. Offizierspokal: Michael Grannemann. Wanderpokal der Schützengesellschaft; Kleinkalibergewehr 50 Meter: Michael Schulze. Wanderpokal der Schützengesellschaft; Kleinkalibergewehr 100 Meter: Boguscha Radki. „Artur Grass“-Pokal; Kleinkalibergewehr 100 Meter: Matthias Presia. Wanderpreis „Volkswagen AG“: Michael Grannemann. Mannschafts-Wanderpreis Schützengesellschaft „Bock“- 2. Kompanie. Mannschaftspokal der Kompanien „Des Oberbürgermeisters“: 2. Kompanie. Mannschaftswanderpokal der 1. Kompanie: 2. Kompanie. Sportpistole Wanderpokal; Kleinkaliberpistole 25 Meter: Andreas Mälzer.

red