„Haus & Grund“ zieht in neues Domizil im Wolfsburger Amselweg

Ab November bezieht Haus & Grund Wolfsburg und Umgebung seine neuen Räumlichkeiten im Amselweg 2. Die bisherige Bürofläche in der Poststraße 38 diente dem Verein jahrzehntelang, jedoch fordern rechtliche Bedingungen wie etwa die Wahrung des Datenschutzes ihren Tribut, teilt der Verein mit. Auch ist er über die Jahrzehnte, vor allem jedoch in den vergangenen Jahren, stark angewachsen. Mittlerweile betreuen elf hauptamtliche Angestellte mehr als

2200 Mitglieder.

Diese Entwicklung erfordert, dass der Verein räumlich wächst. Die großzügigen hellen Büros ermöglichen es in Coronazeiten, Abstände zu wahren und wieder in persönlichen Kontakt mit seinen Mitgliedern zu treten. Zu den zahlreichen Vorzügen, welche die neuen Büroflächen mit sich bringen, gehören etwa ein kleiner Besprechungsraum, moderne technische Infrastruktur und zusätzliche sanitäre Anlagen (bisher gab es nur ein kleines Badezimmer). Auch befinden sich alle Büros auf einer Ebene, was die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Berufsalltag erleichtert.

Die alte Geschäftsstelle schließt am 21. Oktober

Aufgrund des Umzugs wird die Geschäftsstelle ab dem 21. Oktober geschlossen. Ab dem 2. November freut sich der Verein, die Mitglieder in den neuen Büros zu begrüßen. Alle Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Öffnungszeiten bleiben bestehen.

red