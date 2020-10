Blinkis für den Wolfsburger Kita- und Grundschulnachwuchs

„Sehen und gesehen werden“ – so lautet die goldene Regel bei der Teilnahme am Straßenverkehr durch die Kinder der evangelischen Kindertagesstätte in Brackstedt. Damit die Kita-Kinder für die kommende Jahreszeit für die Teilnahme am Straßenverkehr gut gerüstet sind, übergab Klaus Seiffert von der Verkehrswacht Wolfsburg jetzt 40 Kinderwarnwesten und Blinkis als Grundausstattung an die Kita-Leiterin, Antje Wiendstroer.

Für ihre Präventionsarbeit zur Verkehrserziehung von Grundschulkindern erhielt die Verkehrswacht laut Mitteilung von Augenoptiker Fielmann 1000 Sicherheitsreflektoren. Die Blinkis in Eulenform werden bei Verkehrssicherheitstrainings an Grundschulkinder verteilt. Ab dem 27. Oktober bereitet die Verkehrswacht die Schüler der Grundschule Alt-Wolfsburg mit einer Roller- und Fahrradausbildung auf den Straßenverkehr vor.

Mobilitätstage an der Neuen Schule Wolfsburg

Die Reflektoren in Eulenform werden an der Jacke oder am Ranzen befestigt. Foto: Fielmann

An der Neuen Schule Wolfsburg finden in Kooperation mit Verkehrssicherheitsberatern der Polizei zusätzlich Mobilitätstage Anfang November statt: Übungen für ein Fußgängerdiplom, verkehrssicheres Fahrrad und die Busschule helfen den Kindern in der dunklen Jahreszeit, sicher zur Schule zukommen.

Die reflektierenden Eulen in Kombination mit heller, kontrastreicher Kleidung sorgen laut Franz Salzig von Fielmann für mehr Sichtbarkeit und somit mehr Sicherheit im Straßenverkehr. „Kinder können die vielfältigen Gefahrensituationen auf der Straße noch nicht einschätzen. Daher ist es wichtig, dass die Kleinen gut gesehen werden“, erläutert der Augenoptiker. Für Klaus Seiffert, Vorsitzender der Verkehrswacht Wolfsburg, steht die Verkehrserziehung im Fokus seiner Arbeit: „Kinder gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern. Bei unseren Aktionen zeigen wir ihnen, wie sie sich im Straßenverkehr sicher bewegen“, erklärt Seiffert.

red