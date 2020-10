Fallersleberin Isabel Smetana ist Spitzen-Azubi

98,6 von 100 möglichen Punkten – ein Top-Ergebnis. Erreicht hat es die Fallersleberin Isabel Smetana. Die 22-Jährige ist damit die drittbeste von 93 Spitzen-Azubis aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW). Zu den besten Ausbildungsabsolventen gehört, wer ein Gesamtergebnis von mindestens 92 von 100 Punkte erreicht hat. Insgesamt 3717 erfolgreiche Ausbildungsabsolventen meldet der Kammerbezirk Lüneburg-Wolfsburg für dieses Jahr in kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen.

Isabel Smetana absolvierte bei der Volkswagen AG in Wolfsburg eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Bereits 2017 stieg die 22-Jährige parallel in ein duales Studium (Betriebswirtschaftslehre) am Wolfsburger Ostfalia-Standort ein. Im Sommer 2021 will sie es mit der Bachelorarbeit abschließen. Seit zwei Wochen hält sich Isabel Smetana indes in Budapest auf.

Eigentlich wollte sie nach Ungarn fliegen, doch ihr Name stand nicht auf der Passagierliste

In Ungarns Hauptstadt absolviert sie an der Edutus-Universität, eine Partner-Hochschule der Ostfalia, bis Ende Januar 2021 ein englischsprachiges Auslandssemester. Als sich die Chance bot, dies zu tun, habe sie nicht lange überlegen müssen, erzählt die 22-Jährige. „Ich bin halt gerne unterwegs und liebe es, etwas Neues zu erleben, zu lernen und zu sehen.“

Ihre Anreise nach Budapest war, so beschreibt es Isabel Smetana, „eine Katastrophe“. Sie wollte von Hamburg fliegen, stand aber nicht auf der Passagierliste. Ein Schock. Also: Ab zum Hauptbahnhof, Ticket kaufen und rein in den Zug Richtung Süden. Nach drei Umstiegen und elf Stunden kam sie über Wien in Budapest an. „Und dort war für mich in meiner WG erst einmal Quarantäne angesagt“, erzählt die Fallersleberin. Einige Tage und zwei negative Corona-Tests später durfte sie die Wohnung verlassen und die Uni-Gebäude betreten.

Mischung aus Lockerheit und gesundem Ehrgeiz macht sie erfolgreich

Immerhin: Auf ihrer langen Zugfahrt hatte Isabel Smetana beste Unterhaltung. Sie erlebte ihre erste Online-Ehrung. Die IHK übertrug – den Corona-Beschränkungen geschuldet – die Festreden und die virtuelle Ehrung seiner Spitzen-Azubis des Jahres 2020 im Internet. „Es ist schon kurios, was man in Corona-Zeiten alles mitmachen muss“, sagt die 22-Jährige.

Doch was hat Isabel Smetana so erfolgreich gemacht? Es ist wohl diese Mischung aus Lockerheit und gesundem Ehrgeiz. Im Gespräch zeigt sich: Diese Frau hat einen Plan, sie hat klare Vorstellungen über ihre Zukunft. Sie möchte „auf jeden Fall bei Volkswagen bleiben“, sagt Isabel Smetana. Auf den Bachelor möchte sie den Master satteln, „wenn VW es anbietet, dann am liebsten berufsbegleitend“. Sie würde für den Automobilkonzern auch gerne einmal ins Ausland gehen. Das entspräche ihrem Naturell, betont die 22-Jährige, denn: „Ich liebe es einfach, in der Welt unterwegs zu sein.“