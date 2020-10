So kommen Wolfsburger Autofahrer sicher durch den Herbst

Die Tage werden kürzer. Nebel, nasses Laub, Wildwechsel und der erste Nachtfrost erschweren die Gegebenheiten auf den Straßen – der Herbst ist für Autofahrer eine besondere Herausforderung.

So wird das Fahrzeug fit für den Herbst

Es empfiehlt sich, die wichtigsten Fahrzeugkomponenten zu prüfen, um später keine Panne zu erleben. „Jetzt wird es Zeit, das Fahrzeug auf Herz und Handbremse zu checken“, sagt Michael Busse, Leiter der Tüv-Nord-Station Wolfsburg. So sei die Prüfung der Beleuchtung besonders wichtig. Dies ist im gesamten Oktober an den Tüv-Nord-Stationen im Rahmen der Lichtcheckaktion kostenfrei möglich, heißt es in einer Mitteilung des Tüv Nord. Die Funktion der Scheinwerfer, der Blinker, der Nebelleuchten und der Zusatzbeleuchtung werden untersucht.

Jetzt gilt es auch, von Sommer- auf Winterreifen zu wechseln. Bereits bei Temperaturen unter sechs Grad würden die Winterpneus messbar mehr Grip bieten. „Besonders im Herbst und Winter muss man sich aber auch auf seine Bremsen verlassen können. Deshalb ist ein Bremsen-Check ratsam“, erklärt Busse. Dieser könne eigenständig auf einer ruhigen Straße ohne nachfolgenden Verkehr durchgeführt werden. Wenn das Fahrzeug bei kräftiger Bremsung in eine Richtung zieht oder die Bremsen beim Verzögern quietschen, sollte eine Werkstatt aufgesucht werden.

Warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt für die Autopflege ist

„Die aggressive Mischung aus Schmutz, Feuchtigkeit und später auch Streusalz greift Lack und

Karosserie an“, sagt der Stationsleiter. Eine oft unterschätzte Gefahr bildeten Laub und Pflanzenreste, die häufig sämtliche Ritzen verstopfen. Hierbei könne der Lack durch die Gerbsäure, die aus der Kombination mit Flüssigkeit entstehe, Schaden nehmen. Deshalb gilt: Laub stets entfernen und Wasserabläufe freihalten. „Bei der Reinigung sollten auch Windschutzscheibe und Wischerblätter nicht ausgelassen werden, denn abgenutzte und verdreckte Scheibenwischer hinterlassen Schlieren auf der Scheibe und trüben die Sicht“, ergänzt Busse.

Die richtige Reaktion in Gefahrensituationen

„Auch wenn eine vorausschauende Fahrweise eigentlich immer anzuraten ist, nimmt ihre Wichtigkeit in den Herbst- und Wintermonaten noch einmal zu“, so der Tüv-Experte. „Es ist unverzichtbar, die Gefahren zu kennen und sie richtig einschätzen zu können.“ Jetzt kann es zu starken Regenfällen, Nebel, Stürmen und auch schon zum ersten Frost kommen. Laub und Dreck auf der Straße gefährden den Verkehr – genauso wie Wildwechselsituationen. Die tief stehende Sonne blendet, oder Nebel behindert die Sicht. Also gilt: Geschwindigkeit anpassen, die Umgebung im Blick behalten und Vorsicht walten lassen.

Was tun bei Wildwechsel

„Eine häufig auftretende Gefahr im Herbst ist das Aquaplaning, das durch hohe Geschwindigkeit bei Starkregen verursacht wird. Hier heißt es: Ruhe bewahren und keinesfalls heftig auf die Bremse treten.“ Stattdessen sei es ratsam, sofort vom Gas zu gehen und das Tempo vorsichtig auf unter 80 km/h zu drosseln. Eine weitere Gefahr, die in der dunklen Jahreszeit vermehrt auftritt, ist der Wildwechsel. Dieser kann durch die häufig von Oktober bis Januar stattfindenden Treibjagden verstärkt werden. „Sieht man eine Beschilderung, auf der die Aufschrift ,Treibjagd‘ oder ,Vorsicht, Jagd‘ zu lesen ist, sollte man die Geschwindigkeit drosseln und besonders aufmerksam und vorausschauend fahren“, rät der Tüv-Experte. „Um schlimmere Unfälle zu vermeiden, sollte man auf keinen Fall plötzlich und unkontrolliert ausweichen“, warnt der der Stationsleiter. Im Falle eines Wildunfalls müssten umgehend die Polizei oder der Jagdpächter informiert werden.

