Wolfsburger Geschichten: Bürger wurden zu Kastanien-Sammlern

Vor der alten Hütte rollten die Kastanien, bergeweise geschichtet. Die im Sammeln erprobten Jung-Wolfsburger kamen zur Oktoberzeit mit Tüten, Taschen, Säcken und Handwagen. Inhalt: im braunen Glanz erstrahlte, frische Kastanien. Nach der peniblen Zeremonie an der Waage schütteten die Helfer das Sammelgut aus. Waren die Sammler nur aus Liebe zu den „lieben Waldtieren“ zur Porschehütte auf dem Klieversberg geeilt? Oder winkte mehr die Prämie?

Der Erlös war damals, wir schreiben das Jahr 1974, ganz angemessen. Immerhin zahlte der in der Porschehütte wohnende Reviermeister Franz Friedl je Zentner acht Mark aus.

Sammeleifer der Jung-Wolfsburger unterschätzt

Die Zahl der Kastanienfreunde soll ziemlich hoch gewesen sein. Die Anzahl der D-Marker war dagegen beim Meister des Jagdreviers begrenzt. Ihm standen „nur“ 750 Mark zur Verfügung. Die jagdfreundlichen Leute vom Werk drüben im Tal hatten ja nicht mit dem kindlichen Sammeleifer gerechnet. Reviermeister Friedl bestätigte uns damals, er habe das alles so nicht erwartet.

„Die Vorankündigung in der Zeitung hätte nicht sein sollen“, mahnte er den Zeitungsreporter. „Das Geld war dann schnell ausgegeben. So musste ich leider viele Kinder wieder nach Hause schicken“, ärgerte sich der Waidmann. So kann es kommen, wenn die Presse es mit den Waldtieren (und den Kindern) gut meint...Die Kastanienhalde dehnte sich zeitweise bis zur Fläche eines Wohnzimmers. Zur Freude der Hirsche, der Rehe und des Damwilds. Wald- und Wiesentiere, die den Leckerbissen Kastanie zu schätzen wissen. Bei der Eichelsammlung sah es schon anders aus. Eben mühseliger.

Im Tiergehege gab es auch einen Sammelpunkt – doch es gab weniger Geld

Unser Mitgefühl galt den Kindern, die zu spät gekommen waren. Sie trotteten gleichsam ohne das Geld werte Erlebnis heimwärts. Mit einer kleinen Ausnahme: ganz in der Nähe, im Tiergehege, gab es noch einen Sammelpunkt. In der Holzhütte ging es allerdings nicht ganz so generös wie bei den Waidmännern von Volkswagen zu. Die sechs Mark je Zentner waren beim kleineren Budget auch bald ausgezahlt. Ob sich hier vielleicht Tierliebe und Geld gegenseitig ausschließen, das zu klären, überlassen wir gern den Finanzphilosophen.