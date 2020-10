Die Stadt Wolfsburg kontrolliert auch in der nächsten Woche das Tempo von Verkehrsteilnehmern. In der Grauhorststraße, Mörser Straße, Hasselbachstraße und in der Straße Zum Badekoth sind von Montag, 26. Oktober, bis Sonntag, 1. November, Messungen geplant, heißt es in einer Mitteilung.