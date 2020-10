Klinikum Wolfsburg passt Besuchsregeln ab sofort an

Angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen sorgt das Klinikum vor und passt die Besuchsregelungen an: Ab sofort dürfen stationäre Patienten nur noch von einer Person und nicht von mehreren Personen gleichzeitig besucht werden. Um Infektionen soweit wie möglich zu verhindern, ist das Restaurant Cliverde nicht mehr für Besucher offen, sondern dient nur noch der Versorgung von Mitarbeitern des Klinikums, heißt es in einer Mitteilung.

„Uns ist besonders wichtig, weiterhin die Sicherheit von Patienten und den Mitarbeitern des Hauses nicht zu gefährden. Dies steht an vorderster Stelle unseres Handelns“, sagt Matthias Menzel, Einsatzleiter des Krisenstabs im Klinikum Wolfsburg. Im Klinikum werden alle Patienten, die stationär behandelt werden müssen, auf das Vorliegen einer Covid-19-Erkrankung abgestrichen. Bei planbaren Eingriffen erfolgen diese Abstriche bereits vor der stationären Aufnahme. Zusätzlich erfolgt im Klinikum bereits seit längerem ein mit dem Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg abgestimmtes Mitarbeiter-Screening, bis Freitag seien alle Mitarbeitertestungen negativ gewesen.

Besuche im Klinikum sollen bis auf weiteres möglich sein

„Wir wissen, wie wichtig Besuch gerade im Genesungsprozess ist, daher soll es weiterhin möglich bleiben, einen nahen Angehörigen zu empfangen. Die Einschränkungen sind aber leider notwendige Voraussetzung, um unseren Patienten die Sicherheit zu geben, sich bei planbaren Eingriffen und auch in Notfallsituationen bei uns im Klinikum nicht mit Covid-19 zu infizieren“, wird Klinikumsdezernentin Monika Müller zitiert.

Die Einsatzleitung des Klinikums Wolfsburg bittet die Angehörigen, die neue Besuchseinschränkung und die notwendigen Hygieneregelungen im Klinikum zu beachten. Vor allem muss erneut darauf hingewiesen werden, dass Besuchern und Angehörigen, die aus innerdeutschen oder ausländischen Risikogebieten ohne tagesaktuellen Covid-19-Test anreisen, kein Zutritt ins Klinikum gewährt werden kann. Selbstverständlich seien Ausnahmeregelungen möglich.

