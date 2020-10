Corona – Superleggera-Gastronom spricht offen über die Krise

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen sorgen sich die Wolfsburger Gastronomen, wie sie ihr Geschäft über die kalten Tage bringen. Nach schwierigen Monaten im Lockdown fehlt eigentlich das Geld für Investitionen, um die Betriebe „winterfest“ zu machen. Ein Stimmungsbild zeichnet Rafael Kisiala, Inhaber des Superleggera, einer beliebten Location an der Porschestraße. Sein Eindruck: Politik und Verwaltung unterstützen die Gastronomie zu wenig. Im Gegenteil: Es fehle vor allem an kreativen Ideen und pragmatischen Lösungen.

Herr Kisiala, Gaststätten, Restaurants und Kultureinrichtungen drohen bei steigenden Infektionszahlen diesen Herbst und Winter erneut massive Beschränkungen und Einschnitte. Wie beobachten Sie als Gastronom die Entwicklung?

Die Wintersaison bereitet uns Angst. Wir müssen mit einer Sperrstunde rechnen, es droht das Verbot, Alkohol zu verkaufen. Wir können keine konkreten Planungen treffen. Man scheut sich auch, in Dinge zu investieren, um zum Beispiel den Terrassenbereich für unsere Gäste für den Winter mit Glasfassaden angenehmer zu gestalten. Das ist eine Investition, die man lieber erstmal nicht eingeht, weil man uns den Laden eventuell schließt.

Politiker fordern parteiübergreifend für ihre Branche die bundesweite Zulassung der teils verbotenen Heizpilze, damit auch Außenbereiche in der Gastronomie in der kalten Jahreszeit länger für die Bewirtung der Gäste nutzbar bleiben. Eine gute Idee?

Im Grunde genommen ja. Aber es gibt ein Problem, nämlich die Lagerung der Gasflaschen. In vielen Häusern wollen der Vermieter oder Eigentümer aus Sicherheitsgründen nicht, dass die Flaschen dort gelagert werden, wo sie auch benötigt werden. Wir vom Superleggera dürfen sie nicht in der Nähe unseres Ladens lagern. Ich weiß, dass andere Gastronomen in der Innenstadt ähnliche Probleme haben.

Welche Lösung wäre denkbar?

Auch in den Herbst- und Wintermonaten ist eine funktionierende Außengastronomie ein Teil der Lösung. Die Stadt könnte ihren Gastronomen einen zentralen Sammelplatz für Gasflaschen zur Verfügung stellen, der jederzeit für alle gut erreichbar ist. Soll doch die Stadt mal einen Vorschlag machen. Jetzt sind Ideen gefragt.

Viele Gäste dürften nun ganz genau hingucken, welchen Corona-Schutz die Gastronomen im Innern zu bieten haben. Wie sieht es zum Beispiel im Superleggera aus?

Wir tun wirklich alles, damit sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen. Ich bin ein 100-prozentiger Dienstleister und Gastgeber. Die Sitzmöbel und Tische stehen weit auseinander, am Tresen haben wir die Sitzmöglichkeiten abgeschafft, um genug Platz für den Durchgang zu schaffen. Wir halten alle Abstands- und Hygienevorschriften penibel ein. Und trotzdem gibt es jeden Tag Probleme.

Was meinen Sie konkret damit?

Ich bin immer wieder gezwungen, Stammgäste vor die Tür zu setzen. Zum Beispiel die Mutti mit Kinderwagen, der im Laden den Weg versperrt. Oder den Rollstuhlfahrer, der zu viel Platz wegnimmt. Auch meine Mitarbeiter fühlen sich schlecht, wenn sie einen Gast regelrecht abweisen müssen. Ich stehe dann im schlechten Licht da, viele sehen mich als Sündenbock. Die Leute drohen mir mit schlechten Bewertungen im Internet, es gibt täglich Diskussionen. Dabei halten meine Mitarbeiter und ich uns einfach an die behördlichen Vorgaben.

Wie funktioniert denn das Zusammenspiel zwischen städtischen Ordnungsbehörden und ihnen als Gastronomiebetrieb? Sind die Kontrollen streng?

Das Ordnungsamt der Stadt kommt oft bei uns vorbei. Häufig auch nach Hinweisen irgendwelcher Leute, weil wir angeblich die Vorgaben nicht eingehalten haben. Ich sage eins: Wir nehmen das Problem mit dem Virus super ernst. Aber die Art, wie man von Seiten des Ordnungsamtes teilweise mit uns umgegangen ist und uns bestraft hat – da fühlt man sich manchmal schon wie ein Schwerverbrecher.

