Wieder Räderklau – diesmal im Parkhaus VW-Tor Ost

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Parkhaus des VW-Tor Ost in der ersten Parketage ein Fahrzeug aufgebrochen und von einem anderen die Räder gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Die Täter haben hierbei die Scheibe des Autos eingeschlagen und eine sogenannte „Dash-Cam“ entwendet – eine Videokamera, die während der Fahrt frontal aufzeichnet. Von einem weiteren, roten VW Golf R wurden gleich alle vier Räder entwendet. Da sich die Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe zueinander befanden, hält die olizei einen Tatzusammenhang für wahrscheinlich.

Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 53 61) 4 64 60 zu melden.