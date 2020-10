In der großen Reithalle des Reit- und Fahrvereins Wolfsburg erhielten die Prüflinge ihre Urkunden.

20 Reiter legen in Wolfsburg ihre Reitabzeichen ab

Der Reit- und Fahrverein Wolfsburg hat in den Herbstferien einen Reitabzeichenlehrgang angeboten. 20 Teilnehmer im Alter von 6 bis 23 Jahren haben von Montag bis Donnerstag für Theorie und Praxis gelernt und gearbeitet, heißt es in einer Mitteilung. Am Freitag seien die Teilnehmer von den Richtern des Pferdesportverbandes Hannover geprüft worden.

Alle Teilnehmer hätten ihre Prüfung bestanden: 7 bekamen das Reitabzeichen 10, 4 Teilnehmer haben das Reitabzeichen 9, 2 Teilnehmer das Reitabzeichen 7, 2 Teilnehmer das Reitabzeichen 6, 3 Teilnehmer das Reitabzeichen 5, 1 Teilnehmer das Reitabzeichen 4 und 1 Teilnehmer das Longierabzeichen 5 absolviert. Der Verein, so heißt es weiter, freut sich neben der erfolgreichen Teilnahme von Alina Saak, Mitarbeiterin des Reit- und Fahrvereins Wolfsburg, am Reitabzeichen 4, auch besonders über die vielen jungen Nachwuchsreiter, die trotz der großen Aufregung alle eine erstklassige Prüfung präsentiert hätten.

red