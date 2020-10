VW-Blockade – Verfassungsgericht rüffelt Amts- und Landgericht

Bei der „blockVW“-Aktion im August 2019 stoppten Klimaschützer einen Autozug aus dem VW-Werk Wolfsburg. Am 2. Juni 2020 musste sich ein erster Teilnehmer vor dem Amtsgericht verantworten. Im Umfeld des Prozesses demonstrierten Unterstützer. Einem Umweltaktivisten, der an dem Tag als Journalist tätig war, wurde von der Polizei die Kamera abgenommen. Das Bundesverfassungsgericht sieht darin einen Grundrechtsverstoß.

Umstrittener Polizeieinsatz

Zwei Dutzend Klimaschützer begleiteten an dem Tag den Angeklagten vom Bahnhof zum Gericht. Parallel wurden vier Robin Wood-Mitglieder festgenommen bei dem Versuch, sich von der Stadtbrücke abzuseilen. Als die Unterstützer vor dem Amtsgericht die Info von der Festnahme erhielten, wollte ein Teil der Gruppe vor der Polizeiinspektion eine Spontan-Demo abhalten. Auf dem Weg dorthin seien die Teilnehmer mehrfach auf die Abstandsregeln hingewiesen worden, erklärte später ein Polizeisprecher. Schließlich habe man den Zug angehalten, um die Personalien festzustellen. Diese umstrittene Maßnahme sowie Bußgelder, die die Stadt gegen die Teilnehmer erließ, sind Gegenstand laufender Verfahren.

Jörg Bergstedt, der selbst an der „blockVW“-Aktion teilgenommen hatte, wollte laut eigener Aussage in seiner Funktion als Journalist den Einsatz vor dem Gericht dokumentieren. Dabei geriet er ins Visier der Polizei und wurde angesprochen. In der Folge unterstellten die Beamten ihm wegen seiner laufenden Kamera eine Verletzung des Vertraulichkeit des Wortes und damit eine Straftat. Die Kamera wurde konfisziert.

Amtsgericht und Landgericht erteilen dem Kläger eine Abfuhren. Aber der bleibt stur.

Obwohl sich dies in Wolfsburg vor dem Amtsgericht ereignete, wurde wegen der Maßnahme das Amtsgericht in Braunschweig bemüht, das die Beschlagnahme bestätigte. Bergstedt legte Beschwerde ein und beklagte darin einen unrechtmäßigen Eingriff in das Grundrecht der Pressefreiheit. Mit dem Argument Frage befasste sich das Amtsgericht aber nicht und lehnte die Beschwerde trotzdem ab. Bergstedt wandte sich ans Landgerichts. Die Richter der 8. Strafkammer bestätigten die Zurückweisung der Beschwerde durchs Amtsgericht mit der Begründung: „Das Recht der Pressefreiheit umfasst nicht die Begehung von Straftaten.“

Jörg Bergstedt: „Das ist mittlerweile meine fünfte gewonnene Verfassungsklage.“

Das Bundesverfassungsgericht stellte im Eilverfahren (1 BvR 1949/20) nun fest, dass die Beschlüsse der Braunschweiger Gerichte gegen das Grundrecht auf Pressefreiheit verstoßen haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig muss Kamera samt Technik herausrücken. Bergstedt erklärte hierzu: „Das ist mittlerweile meine fünfte gewonnene Verfassungsklage. Ich erlebe es ziemlich häufig, dass Gerichte Handlungen der Polizei durchwinken. Dass sich jemand dagegen wehrt und bis nach Karlsruhe geht, sind die nicht gewohnt. Und das Bundesverfassungsgericht mag es nicht, wenn untere Gerichte die Grundrechte nicht beachten.“

Lesen Sie mehr zur Demo vor dem Amtsgericht und über den Polizeieinsatz

Aktivisten protestieren in Wolfsburg Aktivisten protestieren in Wolfsburg

Wolfsburgerin ärgert sich über Polizei-Schikane

Nach Demo in Wolfsburg – Umweltaktivisten klagen gegen Polizei

Lesen Sie mehr zu den Ermittlungen gegen die Aktivisten

Aktivisten stoppen in Wolfsburg VW-Zug – Helfer muss vor Gericht

VW-Zug gestoppt – Prozess in Wolfsburg – Aktivisten wappnen sich

VW-Autozug blockiert – Aktivist zu Geldstrafe verurteilt

VW-Blockade in Wolfsburg- Fall beschäftigt nun das Landgericht

Lesen Sie mehr zur „blockVW“-Aktion

Wolfsburg- Aktivisten übernachten im Globus der Autostadt

Polizei Wolfsburg stellt Identität von 27 Klimaaktivisten fest

Prima Protest-Klima unterm Globus der VW-Autostadt