Corona-Ampel von grün auf gelb: 24 Neuinfektionen in Wolfsburg

Der vom Landesgesundheitsamt Niedersachsen für die Stadt Wolfsburg am Montag, 26. Oktober, veröffentlichte 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 40,2 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Nach diesem Wert, der von dem der Stadt Wolfsburg leicht abweicht, hat die Stadt Wolfsburg den kritischen Inzidenzwert von 35 überschritten, wie die Stadt mitteilt. Das Land hat bereits in der vergangenen Woche die Corona-Verordnung aktualisiert und darin bestimmt, wie die Corona-Regelungen in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten wie Wolfsburg verschärft werden müssen, wenn dort ein Inzidenzwert von 35 beziehungsweise 50 erreicht ist.

Entsprechende Corona-Regelungen vom Land gelten jetzt in Wolfsburg

In Wolfsburg gelten damit ab sofort jene Regelungen, die in der Landesverordnung für Landkreise und kreisfreie Städte mit einem Inzidenzwert von 35 definiert sind (Mehr Infos: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle-inzidenz-ampel-193672.html). In einer Allgemeinverfügung wird die Stadt nach eigenen Angaben zeitnah regeln, wo und wie diese durch die Landesverordnung festgelegten Regelungen im Detail umgesetzt werden.

Inzidenzwert des Landesgesundheitsamtes und der Stadt Wolfsburg sind unterschiedlich

Der vom Landesgesundheitsamt veröffentlichte Inzidenzwert weicht vom in der tagesaktuellen Fallzahlenmeldung der Stadt Wolfsburg angegebenen Inzidenzwert ab, da das Landesgesundheitsamt seine Zahlen täglich meist zwischen 9 und 10 Uhr aktualisiert und damit die Zahlen vom Vortag veröffentlicht, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Maßgeblich für die Anwendung der in der Corona-Landesverordnung für bestimmte Inzidenzen vorgesehenen verschärften Regelungen ist diese Veröffentlichung der Inzidenzen auf niedersachsen.de/coronavirus/akuelle_Lage_in_Niedersachsen.Aktuelle Fallzahlen Wolfsburg.

24 Neuinfektionen übers Wochenende in Wolfsburg

Im Vergleich zu Freitag sind am Montag, 26. Oktober, 24 Neuinfektionen zu vermelden (Samstag: 12; Sonntag: 1; Montag: 11). Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit: 554 (+24), davon genesen: 435 (+15), davon verstorben: 52 (±0), davon laufende Fälle: 67 (+9). Im Zeitraum der letzten sieben Tage (vom 20. Oktober bis einschließlich 26. Oktober) sind 60 Personen positiv getestet worden.

Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt Wolfsburg einem 7-Tage-Inzidenzwert von 47,8 pro 100.000 Einwohner (Berechnungsgrundlage: 125.555 Einwohner, Bevölkerungsbericht 2020 der Stadt Wolfsburg). Es gelten aber für alle Landkreise und kreisfreien Städte die Zahlen des Landesgesundheitsamts und die daraus folgenden Regelungen aus der Verordnung des Landes Niedersachsen.

