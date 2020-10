„Laternen-Fenster“ in Wolfsburg als Ersatz für Umzüge

Da dieses Jahr in manchen Städten der Martinsumzug leider ausfalle, sei diese Aktion vor allem für Kinder eine schöne Alternative, mit ihren gebastelten Laternen spazieren zu gehen und die leuchtenden Laternen in den Fenstern zu bewundern.

Der Verein City Marketing & Tourismus Wolfsburg (CMT) ruft Wolfsburger zur Teilnahme an der Aktion „Laternen-Fenster“ auf. Die Aktion findet laut Mitteilung des Vereins vom 1. bis 11. November statt. Da dieses Jahr in manchen Städten der Martinsumzug leider ausfalle, sei diese Aktion vor allem für Kinder eine schöne Alternative, mit ihren gebastelten Laternen spazieren zu gehen und die leuchtenden Laternen in den Fenstern zu bewundern.

Laternen sollen Hoffnung schenken in dieser schwierigen Zeit

Die private Initiative von Jenny Brenzinger aus St. Leon-Rot findee vielerorts positiven Anklang – auch in Wolfsburg. Hier ruft der CMT nicht nur alle CMT-Mitglieder, sondern alle Wolfsburger auf, sich an dieser Aktion zu beteiligen. „Wir dachten, dies ist eine schöne Aktion in dieser schweren Zeit, die wir als Verein gern unterstützen möchten. Ganz im Sinne von St. Martin wollen wir die Idee weiterverbreiten und mit Hilfe der Laternen Hoffnung schenken in dieser schwierigen Zeit“, sagt Svenja Hohnstock, Geschäftsführerin des CMT. Christoph Neumann, geschäftsführender Vorstand des CMT, ergänzt: „Für alle ist es eine herausfordernde Zeit, aber wir wollen nach vorn schauen und mit solchen Aktionen Licht am Ende des Tunnels schaffen.“

Schaufenster und Fenster in Wohnhäusern sollen mit Laternen dekoriert werden

Deshalb ruft der CMT in dem Zeitraum vom 1. bis 11. November dazu auf, möglichst viele Schaufenster, die Fenster in Hotels, den Gastronomiebetrieben, aber auch in Privathaushalten mit einer Laterne zu dekorieren und somit die Fenster zum Leuchten zu bringen.

Es sei ziemlich einfach und jeder könne an dieser Aktion teilnehmen. Es koste nichts, ein Fenster zum Leuchten zu bringen und schenke am Ende sicherlich das eine oder andere Kinderlächeln. „Es wäre so schön, wenn Wolfsburg durch diese Aktion leuchtet, wir möglichst viele Teilnehmer für diese Aktion gewinnen können und die Kinder trotzdem ihren geliebten Laternen-Umzug machen können“, so Michael Ernst, geschäftsführender Vorstand des CMT.

Weitere Informationen zu der Aktion findet man auf der Facebook-Seite des CMT und auf der Seite www.laternenfenster.de. Dort gibt es auch Bastelanleitungen für eine Laterne.

red