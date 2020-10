Er suchte nach Sex. Also knüpfte der 38-jährige Wolfsburger über eine Internet-Plattform den Kontakt zu sieben Frauen. Seine wiederkehrende Frage: „Hast du Lust auf Spaß?“ Eine Frau aus dem Raum Hannover reagierte, sie schrieb zurück. Der Wolfsburger bandelte mit ihr an.

Damit, dass diese anfängliche „Spaß-Romanze“ aus dem Dezember 2017 am Dienstag in einen Prozess vor der 8. Strafkammer am Landgericht in Braunschweig mündete, hatte der 38-Jährige indes nicht gerechnet.

Tatvorwurf: Es sei nicht beim einvernehmlichen Geschlechtsverkehr geblieben

Der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft: Es sei nicht beim zunächst einvernehmlichen Geschlechtsverkehr geblieben. Vielmehr sei es zu erneutem Sex gekommen, zu dem der 38-Jährige seine Internet-Bekanntschaft laut Anklageschrift gegen ihren Willen und gewaltsam gezwungen habe. Darüber hinaus habe er ihr ins Gesicht geschlagen und sie verletzt.

Der Angeklagte trat im Gerichtssaal selbstsicher auf. Er lachte bei der Verlesung der Anklage, mehrfach schüttelte er den Kopf und kündigte eine „umfangreiche Erklärung“ an. Der Wolfsburger hielt Wort. Eine Stunde lang erzählte er seine Variante von den Sex-Treffen mit der Frau. Nicht mal ihre Namen verrieten sich beide. „Wir hatten uns nur auf Sex geeinigt.“

Es kam mehrfach zum Sex im Auto

An einem Oktober-Abend kam es zum ersten Treffen in einem Hannoveraner Vorort. Er sei direkt nach der Arbeit dorthin gefahren, erzählte der Mann. Vorher habe er ihr geschrieben, was sie anziehen solle. Einen Rock („Geht schneller.“) und eine Jacke („Aber nichts drunter.“) – mehr trug die Frau schließlich auch nicht. Es kam mehrfach zum Sex im Auto. Auf dem Baumarkt-Parkplatz, in Seitenstraßen. Einige sexuelle Handlungen filmte der Mann, wechselweise mit seinem und mit dem Handy Frau.

Sechs Wochen später verabredeten sich beide erneut. Er habe „Lust verspürt“ und gewusst: Die junge Frau würde „wieder mitspielen“. Tat sie auch. Sie reiste nach Wolfsburg. Der Mann holte sie am Bahnhof ab, sie fuhren in seine Wohnung. „Dort kam es sofort zum Sex.“ Später hätten beide im Wohnzimmer gesessen, sie auf dem Sofa, er im Sessel. Beide nackt. „Ich ging zu ihr, stand vor ihr. Aber sie weigerte sich, Analsex zu machen“, so der Wolfsburger.

Er schlug die Hände vors Gesicht, rang nach Fassung, schluchzte, griff zum Taschentuch

Kam es dann zu den Zwangshandlungen? „Wir hatten wieder Sex“, sagte er nur. „Mit Backpfeifen, wie verabredet. Aber das war keine Vergewaltigung“, beteuerte der 38-Jährige. Weg war sie, die anfängliche Selbstsicherheit. Er schlug die Hände vors Gesicht, rang nach Fassung, schluchzte, griff zum Taschentuch, wischte sich Tränen aus den Augen.

Tage später habe er sich erinnert, dass es an dem Abend minutenlangen ungeschützten Sex gab. „Ich hatte Angst um meine Gesundheit.“ Der Wolfsburger berichtete von Schmerzen und roten Flecken am ganzen Körper. „Echte Symptome. Ich dachte, ich habe Aids.“

Die Internet-Bekanntschaft hatte den Wolfsburger angezeigt

Er habe die Frau gedrängt, ebenfalls einen HIV-Test zu machen. Keine Reaktion, wochenlang. Schließlich sei Post vom Gericht angekommen. Die Internet-Bekanntschaft hatte den Wolfsburger angezeigt. „Ich war psychisch zerstört.“

Vor der Zeugenaussage der Geschädigten schloss Vorsitzende Richterin Renate Reupke die Öffentlichkeit aus. Der Persönlichkeitsschutz der Frau stehe über dem öffentlichen Interesse, auch würden sexuelle Vorlieben und Tatdetails zur Sprache kommen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, begründete Reupke ihre Entscheidung.

Die Verteidigerin der Geschädigten hatte zuvor einen entsprechenden Antrag gestellt. Auch der Angeklagte musste den Saal verlassen, um seiner Internet-Bekanntschaft weiteren psychischen Druck zu ersparen.

Der Wolfsburger durfte die Vernehmung der Frau – nachdem Justizbeamte 90 Minuten lang eine Video-Schalte aufgebaut hatten – aus einem Nachbarsaal verfolgen.

Der Prozess wird am Donnerstag, 29. Oktober, 9.30 Uhr, fortgesetzt.