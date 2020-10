FDP kritisiert neue Corona-Regeln für Wolfsburg

In der Porschestraße und anderen stark frequentierten Zonen in der Wolfsburger Innenstadt heißt es seit Mittwoch: Maske auf!

Wolfsburg. Wolfsburgs Liberale sind nicht damit einverstanden, was der Krisenstab am Dienstag zur Corona-Eindämmung verfügt hat.

Die neuen Corona-Regeln, die der Krisenstab für Wolfsburg erlassen hat, stoßen bei der FDP auf Unverständnis. Die Ratsfraktion hält diese nicht nur teilweise für unsinnig, sie moniert auch zum wiederholten Mal in dieser Krise, dass Oberbürgermeister Klaus Mohrs den Rat nicht einbinde.

„Trotz anderslautender Zusagen durch den Oberbürgermeister im Sommer dieses Jahres, wurden die Bürger und Mitglieder des Rates der Stadt Wolfsburg gestern erneut vor vollendete Tatsachen gestellt“, kritisierte die Fraktion am Mittwoch. „Es darf nicht weiter zu einem Überbietungswettbewerb an Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie kommen“, fordert die Fraktionsvorsitzende Kristin Krumm in einer Pressemitteilung. „Wir müssen jetzt von den Erfahrungen der letzten Monate lernen und sollten den Einzelhandel, die Sportvereine und die Gastronomie nicht weiter beschränken.“

FDP bezeichnet Maskenpflicht in der Porschestraße als „unerklärlich“

„Absolut unerklärlich“ findet die FDP die seit Mittwoch geltende Maskenpflicht in der Porschestraße. Abstände von 1,50 Meter und mehr könnten dort ohne Probleme eingehalten werden. Auch weitergehende Beschränkungen des Trainings- und Spielbetriebes im Sport stoßen bei den Liberalen nicht auf Gegenliebe. „Im Bereich des Mannschaftssports ist uns keine Ansteckungswelle bekannt. Das hier nun weitergehende Beschränkungen anstehen, finden wir absolut falsch“, lässt sich Ratsherr Stefan Kanitzky zitieren.

Die FDP hält es bei der Pandemie-Bekämpfung für grundlegend, dass die Bürger die Maßnahmen akzeptieren. „Wir brauchen gerade jetzt Transparenz und Überzeugungskraft und fordern Klaus Mohrs deshalb auf, den Rat mit in seine Entscheidungen einzubinden und nicht weiter hinter verschlossenen Türen zu tagen“, fordert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Marco Meiners. Diskussion und mehr Transparenz forderten die Liberalen seit Beginn der Pandemie.

