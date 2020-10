Langsam nehmen die ersten Besucher nach dem Lockdown im Frühjahr das Badeland wieder in Besitz. Es gelten begrenzte Teilnehmerzahlen, strenge Corona-Regeln, vorheriges Checkin für ein bestimmtes Zeitfenster.

Wolfsburg. Verschlimmert der zweite Lockdown das Bädersterben? Deutschland entwickle sich ohnehin zum Land der Nicht-Schwimmer, so die verbreitete Sorge.

Bäder müssen in den zweiten Lockdown

Niemand hatte das wirklich erwartet und alle, Schwimmer, Wassergymnastler, Reha-Sportler, Mitarbeiter und Gäste können den zweiten Lockdown für die Bäder - diesmal voraussichtlich für einen Monat - kaum verdauen. Wie berichtet müssen ab Montag, 2. November das Bad im Allerpark, die in Sandkamp, Heiligendorf schließen. Ob das Schwefelbad in Fallersleben seine Pforten für Patienten mit Verordnungen für Reha-Sport und Funktionstraining offen halten kann, war am Donnerstag noch nicht zu erfahren.

Bäder sind ohnehin in der Krise, der Lockdown verschärfe sie Was bedeutet der zweite Lockdown für die Schwimmbadszene in Wolfsburg und bundesweit? Diese Sorge treibt Kommunen, Schwimmverbände und Vereine um. Deutschland entwickele sich zum Land der Nichtschwimmer, diese Warnung hallt seit Jahren durchs Land. Fehlen den Bädern jetzt erneut die Eintrittsgelder, ist der Zuschussbedarf umso höher. Badeland muss zudem zwei Einbrüche mit hohen Verlusten innerhalb einer Woche wegstecken Das Badeland ist ohnehin derzeit gebeutelt: Innerhalb einer Woche gab es zwei Einbrüche mit noch nicht genau bezifferter Schadenshöhe. Die Polizei hofft immer noch auf Zeugen. Der jüngste Einbruch geschah in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober. Hinweise an die Inspektion, 05361 4646-0. Besucherrekorde und eine wachsende Stadt Zurück zur städtischen Schwimmbadszene: Das Badeland hat in den zurückliegenden Jahren immer wieder Besucherrekorde gebrochen. Die Stadt will allerdings wachsen, die Wasserfläche pro Einwohner wird somit kleiner. Europäischer Verband hatte versucht, den zweiten Lockdown für die Bäder zu verhindern Wie hoch im Pandemie-Jahr am Ende der Zuschussbedarf für Wolfsburgs Hallen- und die drei Freibäder sein wird, dies wird sich am Jahresende zeigen. Lebensretter warnen seit langem Die DLRG warnt seit Jahren vor dem Bädersterben und den Folgen daraus. Der Europäische Verband der Schwimmbadbetreiber hatte vor dem drohenden erneuten Lockdown für die Bäder gewarnt und sich mit einem Appell an die Regierungen gerichtet. Vergebens, wie man in Deutschland seit Mittwoch und in anderen Mitgliedsstaaten schon zuvor wusste ...