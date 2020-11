Wolfsburg: Publikum feiert das Stück „Ein Einhorn namens Drops“

Andrea Haupt sucht – überall in der Bollmohr-Scheune. Sie ruft immer wieder „Drops!“. Vergeblich. Sie läuft durch den Aufführungssaal der Figurentheater-Compagnie, fragt Zuschauer, ob sie Waffeln dabeihätten. Denn Drops mag Waffeln. Futtert sie sogleich weg. Andrea Haupt spielt mit offen geführten Puppen und als Erzählerin „Ein Einhorn namens Drops“. In der Premiere am Sonntagvormittag sind die Plätze begrenzt, viel Abstand, Masken, festgelegte Plätze – alles gemäß den Auflagen. Aber von Montag an ist auch dieses Theater wieder geschlossen. Es bleibt vorläufig bei zwei Aufführungen mit eingeschränkter Platzzahl.

Greta bestellt sich ein Einhorn als Haustier

Das löst Aufregung aus in der Kulturszene auch dieser Stadt – nicht vergleichbar mit der gespielten Aufregung von Andrea Haupt. Sie führt Greta. Das kleine Mädchen mit lockigen, dunklen Haaren träumt von einem Einhorn: himmelblau, rosafarbene Mähne, langer Schweif. So stellt sie sich Drops vor. So glaubt sie, liefere ihr die Einhorn-AG das Haustier. Zum Kuscheln lieb. Einhörner stehen mythologisch für das Gute. Bewundert und beneidet von den anderen Kindern. So gibt sie glücklich, aber leicht träumend ihre Bestellung per Briefpost auf. So einfühlsam spielt Haupt die kleine Greta. Die Lieferung kommt.

Das Fabeltier ist bockig

Das Fabeltier ist weder blau noch gut. Es ist bockig – lässt die Ziege heraus. Einhörner sind halb Pferd, halb Ziege. Das hat Greta nicht gewusst, nie erwartet. Es lässt sich nicht von ihr reiten, auch nicht verkleiden, wirft sie in hohem Bogen zur Freude ihrer Schulklasse ab. Greta ist blamiert bis auf die Knochen. Dabei war die Lehrerin, Frau Möbius, doch so nett. Nun ja, Andrea Haupt gibt sie mit Perücke, überzogen schräger Brille und betont netten Sprüchen eher als Karikatur. Die Kinder im Publikum amüsieren sich. Die Erwachsenen auch. Enttäuscht lässt Greta ihrer Wut freien Lauf: Der Versandhandel soll das Tier wieder abholen. Tut er auch. Der Postwagen rollt an. Aber da will Greta nicht.

Greta lernt, dass man jemanden so annehmen sollte, wie er ist

In stürmischer Nacht eroberte Drops das Herz des Mädchens. Sie lernte, dass man jemanden so annehmen sollte, wie er ist. Drops ist nicht so, wie erhofft, aber der, den sie braucht. Die dazu passende, sanfte wie dramatische Musik hat Matthias Klingebiel komponiert. Regie führte Christian Schweiger, mit Elke Schmidt entwarf er die Figuren nach dem Kinderbuch des Amerikaners Amy Young. Bürgerstiftung und Sparkasse (Kultur- und Sozialstiftung) förderten die Inszenierung.