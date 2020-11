Was ist da los in Sandkamp oder Mitte-West? Ein Leser hat sich an die Redaktion gewandt und berichtet von mysteriösen regelmäßigen Feuerwerks-Aktivitäten, die ihm sonntags auffallen.

„Sonntags gibt es gegen 19 Uhr immer wieder ein Feuerwerk südlich von Sandkamp zu hören und manchmal zu sehen“, schildert der Leser aus Sandkamp das Phänomen. Seine Vermutung: „Es muss in der Nähe vom Edeka bei der Grauhorststraße sein. So hört es sich jedenfalls an.“ Sandkämper findet Schauspiel ein bisschen schräg Im Gespräch mit unserer Zeitung will der Leser auch nicht ausschließen, dass die Raketen in einer der Kleingartenanlagen oder am Mittellandkanal, womöglich in Sandkamp, starten. Vor zwei Wochen habe er das erste Mal lautes Geknalle gehört. „Ich bin nach draußen gegangen und habe Raketen aufsteigen gesehen“, erzählt er. Eine Woche später und am vorigen Sonntag dasselbe Schauspiel, aber immer nur kurz. „Das ist ein bisschen schräg“, findet der Sandkämper. Feuerwerk mitten im Herbst, ohne dass es in Zeiten von Corona eine größere Veranstaltung geben könnte, die der Anlass für das Abbrennen von Raketen & Co. wäre? Es klingt mysteriös. Unsere Zeitung bat die Stadt um Stellungnahme. Denn die müsste davon zumindest dann etwas wissen, wenn es sich um ein angemeldetes Feuerwerk handeln würde. Oder wenn sich Anwohner beschwert hätten über die sonntägliche Ruhestörung. Stadt von Feuerwerks-Aktivitäten offensichtlich nichts bekannt Doch der Stadt ist von derlei Aktivitäten offensichtlich nichts bekannt. „Es liegen keinerlei Informationen oder Beschwerden zu einem nicht genehmigten Feuerwerk in dem genannten Bereich vor“, teilt Daniel Gruß von der Stadt-Pressestelle mit. „Auch liegen keinerlei ähnlich gelagerte Beschwerden aus anderen Bereichen des Stadtgebietes vor.“ Anscheinend gibt es aber wohl auch kein genehmigtes Feuerwerk, auf das die Beschreibung passen würde – auch wenn die Stadt das nicht ausdrücklich schreibt. Wie der Pressereferent erläutert, ist das Abbrennen eines Feuerwerks außerhalb von Silvester – strenggenommen von Mitternacht bis Mitternacht am Neujahrstag – nur möglich, wenn dies durch zugelassene gewerbliche Pyrotechniker mit einer Erlaubnis erfolgt. „Das Abbrennen ist rechtzeitig im Vorfeld bei der zuständigen Behörde anzuzeigen“, informiert Gruß. Jeglicher Verstoß gegen das Zündverbot von Feuerwerk zwischen dem 2. Januar und dem 30. Dezember stelle laut Bußgeldkatalog eine Umweltschutzordnungswidrigkeit dar und werde mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet. Ohne Erlaubnis droht Freiheits- oder Geldstrafe Darüber hinaus macht sich jemand strafbar, wenn ohne vorherige Erlaubnis mit explosionsgefährlichen Stoffen gehandelt wird, diese verwendet oder nicht berechtigten Personen zur Benutzung überlassen werden“, stellt der Presse­referent klar. Dann droht eine Freiheits- oder Geld­strafe.